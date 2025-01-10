綠委妻手機疑遭國民黨籍里長侵占　賴瑞隆回應了

▲民進黨立委賴瑞隆。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

綠委賴瑞隆去年底在高雄市左營區舉辦基層餐敘活動，活動中有不少基層里長參加，九點多活動近結束時，賴瑞隆陳姓妻子要去拿裝有手機的隨身包，卻發現隨身包已不見蹤影，隨即報警協尋，透過手機定位，警方在三民區某藍營里長住家附近巷口找到手機，兩天後該里長又主動將包包送到警局，聲稱不知道包包是誰的，因涉侵占仍被警方函送。對此，賴瑞隆國會辦公室今（10日）回應，一切交由警方處理，謝謝大家關心。

賴瑞隆的陳姓妻子在去年12月29日晚間在左營區餐廳參加餐會，九點多活動近結束時，賴瑞隆陳姓妻子要去拿裝有手機的隨身包，卻發現隨身包已不見蹤影，當下利用手機定位軟體，發現手機位置在三民區嫩江街，經報警協尋後，三民一分局在嫩江街35巷口先尋獲手機，並將手機先發還給賴瑞隆太太。

警方隨後也調閱監視器畫面，希望追查手機為何跑到嫩江街35巷口時，藍營的某位陳姓里長（71歲）在31日下午自行到哈爾濱所報案，自稱他拾獲手提包，但不知道包包是誰的，因為太忙所以晚了兩天才送到警察局，也不知道手機為何掉落在嫩江街35巷口？因全案疑涉有侵占，三民一分局訊後依侵占罪函送高雄地檢署偵辦。

對於相關案情，賴瑞隆國會辦公室僅回應，一切交由警方處理，謝謝大家關心。

