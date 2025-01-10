立委妻遺失iPhone手機...警在某里長家附近找到　涉侵占遭送辦

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立委賴瑞隆妻子遺失手機　藍營里長疑涉侵佔遭函送

▲立委賴瑞隆質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委賴瑞隆。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市民進黨籍立委賴瑞隆去年12月29日晚間在高雄市左營區舉辦了一場基層餐敘活動，活動中有不少基層里長參加，活動結束後，賴瑞隆的陳姓妻子發現自己裝有iPhone手機的隨身包包忘了拿而遺失，隨即報警處理，透過手機定位，警方先在三民區某藍營里長住家附近巷口找到手機，兩天後該里長又主動將包包送到警局，聲稱不知道包包是誰的，太忙才沒送到警局，但因疑涉侵占，因此仍被警方依法函送。

警方表示，賴瑞隆的陳姓妻子是在去年12月29日晚間在左營區餐廳參加餐會，約22時許離開時忘了拿裝有手機的手提包就離開，返回現場發現手提包不在位置上，當下利用手機定位軟體，發現手機位置在三民區嫩江街，經報警協尋後，三民一分局在嫩江街35巷口先尋獲手機，並將手機先發還給賴瑞隆太太。

警方隨後也調閱監視器畫面，希望追查手機為何跑到嫩江街35巷口時，藍營的某位陳姓里長（71歲）在31日下午自行到哈爾濱所報案，自稱他拾獲手提包，但不知道包包是誰的，他因為太忙所以晚了兩天才送到警察局，也不知道手機為何掉落在嫩江街35巷口？因全案疑涉有侵占，三民一分局訊後依侵占罪函送高雄地檢署偵辦。

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