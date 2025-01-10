8歲女童罹腎重病徘徊鬼門關　父生日接器捐通知哭了：最棒禮物

▲施小妹自3歲確診腎臟重病，童年就在醫院和死神拔河，如今接受器官移植手術重獲新生。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

一名8歲施姓女童，3歲時感冒全身浮腫、失去腎功能，到大醫院診斷出罹患「局部節段型腎絲球硬化症」，童年幾乎都在醫院度過，6歲更因心臟衰竭住進加護病房打強心針，人生刻刻都在和命運搏鬥。去年5月施小妹轉診至高雄長庚，醫師認為她雖僅有16公斤但仍可拚移植手術，沒想到8月27日施爸爸生日當天，一家人就接獲大愛天使腎臟捐贈通知，直呼這是最棒的禮物！施小妹術後4個月，腎臟恢復功能已能順利排尿，不僅體重增2公斤，身高也瞬間抽高7公分。

台灣兒童末期腎病(ESRD)的發生率約為每年每百萬人新增5至10人，對末期腎臟病的孩童、青少年來說，終身洗腎在身心、發育等都會造成負面影響，此時「移植」會是最好的治療，然而低體重及12歲以下的腎臟移植，有時會因為血壓較成人低而易形成血栓栓塞而導致失敗。

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一名8歲施小妹，3歲時感冒出現全身浮腫，至大醫院抽血檢查確診罹患腎病症候群（局部節段型腎絲球硬化症FSGS），一開始每週一、三、五到醫院注射白蛋白，半年後效果不如預期，決定遠赴外縣市求醫。4歲那年幾乎約1/3的日子都住在醫院，蛋白尿從上看十萬，曾經降至100以下，但因某次住院期間感染輪狀及諾羅病毒，腎功能再逐漸變差。

施小妹5歲那年開始腹膜透析，多次發生腹膜炎；6歲時因為長期脫水不佳影響心臟收縮，最後確診為心臟衰竭，經常因為肺積水往返急診，且需要進加護病房打強心針，狀況變得更加棘手，甚至不太樂觀。

每段時期的難關，施小妹都堅強的挺過來，而陪伴在旁的施爸爸和施媽媽心中滿是不捨，當時外院醫師告知，只要施小妹體重達20公斤就可以「腎臟移植」，施小妹的父母心中燃起了希望，無奈施小妹因腎臟失去功能需飲食限制，儘管輔以施打成長激素，體重仍只有15、16公斤。

2024年初，施小妹再度因腹膜炎入院，且檢驗出超過4種病毒，在持續發燒找不到原因的情況下，為確保沒有細菌殘留，拔掉了腹膜透析以及臨時血液透析的管路，小兒外科醫師也表示因為反覆植管，已有腸沾黏的情形。施爸爸和施媽媽一直想著讓施小妹慢慢洗腎，趕快長大，但現實中病情卻是每況愈下，透過朋友獲知長庚移植評估資訊後，2024年5月一出院，施小妹就到高雄長庚報到。

▲高雄長庚腎臟移植團隊醫師鄭元佐認為，施小妹雖未達20公斤，但仍可拼移植手術。（圖／記者許宥孺翻攝）

收治病例的高雄長庚腎臟移植團隊醫師鄭元佐評估後，認為施小妹雖僅有16公斤，但仍有機會拚看看接受腎臟移植手術，並說明器官捐贈移植登錄系統，為幫助病童即早獲得移植機會，有提高了病童等候腎臟的積分，因此建議家屬先等候大愛捐贈，並幫助施小妹完成大愛腎移植登錄。

等待的過程相當煎熬，在這期間隨時可能產生併發症，導致生命危險。鄭元佐說，2024年8月27日施爸爸生日這一天，一家人正準備慶生時，接到了醫院通知施小妹配對到大愛天使腎臟捐贈的通知，施爸爸、施媽媽非常驚喜與感動，覺得這是上天和大愛天使給家人們最好的禮物。

▲高雄長庚腎臟移植團隊為8歲女童進行腎臟移植，打造生命奇蹟。（圖／記者許宥孺翻攝）

在腎臟移植團隊的努力下，施小妹順利完成移植手術，術後腎臟很快的發揮功能順利排尿。目前完成移植4個多月，體重已增加2公斤，身高更是成長了7公分。施爸爸和施媽媽感謝高雄長庚的醫療和照護團隊，並對大愛腎臟捐贈者和他的家人們表達感恩，也衷心地告訴每個需要移植的腎友們：「別放棄，努力把自己照顧好，當大愛天使來臨時，再一起把愛傳下去。」