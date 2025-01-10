【廣編】盛香珍KING頂級綜合堅果禮盒　奢華堅果體驗迎接喜氣新春

【廣編特輯】

圖、文／盛香珍提供

當前市場上充滿著琳琅滿目的堅果選擇，盛香珍一直在思考如何在眾多選擇中脫穎而出，並提供消費者最好的消費體驗。擁有70年歷史的盛香珍，一直以來致力於打造高品質零食產品，用心傳遞家的味道與幸福感。

King 就是 King Size, King Size 就是 King

2024年推出了 King 系列的桶裝堅果，主打有別於一般市面上看到的他牌堅果,此系列每一罐內容物都是嚴選最高等級的堅果原料，讓消費者透過肉眼即可辨識堅果的大顆以及完整度，也就是取名King堅果的由來。因為強調這系列的堅果都是嚴選「King Size」。從原物料的選品，均採購最高等級的堅果，經過精密的多層篩選才能夠進入烘焙爐。生產過程使用長時間低溫烘培技術，運用特製工法讓堅果在烘焙中平均受溫，雖然製成時間長，成本也較高，但盛香珍希望能夠提供給消費者更好更多元的選擇。

低溫焙技術能夠保留每一顆堅果的天然原味，自然呈現最原始的清甜及營養成分。 並且讓消費者以最實惠的價格，品味頂級堅果，讓消費者品嘗每一口都是超乎想像的幸福感。

今年2025年春節更推出全新KING頂級綜合堅果禮盒，以頂級堅果為主角，為您的年節桌上增添一份尊貴與驚喜。

KING頂級綜合堅果禮盒以高貴紅為主色調，搭配精緻的堅果插畫點綴，營造出濃厚的年節喜氣。因應現代趨勢，內容物特別設計為隨手包，更貼近現代人食用方便性！內含六種不同的堅果組合，每款4包，整盒共24小包！包含無調味綜合堅果、無調味腰果、無調味夏威夷豆、杏仁小魚、夏威夷纖果及楓糖胡桃，共6款多樣的選擇，能夠滿足各種不同味蕾需求。禮盒做成附帶的提袋設計，讓這款禮盒不僅適合自家享用，也非常適合作為年節走訪親友時的伴手禮。

▲盛香珍 King頂及綜合堅果禮盒，600g/盒，特價$679。

目前此款禮盒已於各大實體通路/超市/便利商店/電商賣場上架熱賣中，今年，來送點不一樣的給親朋好友吧！

購買請至各大實體通路及盛香珍官網 https://www.shjfoods.com.tw/ecommerce/gifts/109lf040.html