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中元節「做好4件事」直接順利到明年！命理專家提點：選對供品還能增人緣、心想事成

▲▼好運,轉運,超度,祖先,供僧,供品,捐棺,中元節,好兄弟,萬歲牌,堅果。（圖／擷取自影片）

▲有「科技國師」之稱的簡少年，特別在中元節前夕傳授大家心想事成的旺好運秘方！（圖／擷取自簡少年影片）

生活中心／綜合報導

人人都想擁有奇蹟般的好運，有時跟著節氣整理思緒、轉換心情，或是在民俗節慶時做好趨吉避凶的準備、掌握住難得一次的轉運能量，都有機會提升整體運勢！最近正好要進入一年一度的中元節，有「科技國師」之稱的簡少年就要來教大家「4大旺好運秘方」以及「挑選供品的撇步」，做對了就能在這時迎接盆滿鉢滿的好運！

做好事旺好運1／捐棺
簡少年其實曾經在不少影片中提到「捐棺」這種做法，不少網友做了之後都迎來許多好運，回頭和他分享，像是「中了這個發票」、「工作被肯定」還有「爸爸媽媽的身體忽然間變好了」，讓簡少年也不經直呼，「捐棺材的功德真的非常神奇！」然而其實不限於捐棺，簡少年提醒，「也可以去找自己相應縣市的殯葬處或是社會局來捐骨灰罈。」幫助無法負擔葬禮費用的弱勢家庭，送往生者平靜有尊嚴地離開。

▲▼好運,轉運,超度,祖先,供僧,供品,捐棺,中元節,好兄弟,萬歲牌,堅果。（圖／擷取自影片）

做好事旺好運2／超渡祖先
第2種做法就是「超渡祖先」，其實超渡祖先並不是只能在中元節才進行，有些人甚至會需要定期祭祀，但畢竟中元節是一個特殊時刻，簡少年幽默道，「中元節時，你的祖先在別人眼中也是其他的靈魂。」因此在中元節準備得澎湃一些也準沒錯！「我有個朋友，本來都沒有在祭祀、超渡祖先的，聽了我的建議後他想說來試試看好了，結果沒多久就發現，原本以為手上只有1張100萬的保單，繳到後來竟然是有2張！」簡少年解釋這樣的意外之財與驚喜來自於，「你對祖先好，這個世界就會顯化跟回報好處給你！」

▲▼好運,轉運,超度,祖先,供僧,供品,捐棺,中元節,好兄弟,萬歲牌,堅果。（圖／擷取自影片）

做好事旺好運3／精挑細選澎湃美味的供品
不過，想要什麼收穫就得先怎麼栽，光想要擁有好運還不夠，最重要的是還讓祖先看出祭祀者的用心！相信此道的簡少年，這次特別跟大家分享他認為「適合在中元節累積功德的方法」，那就是準備唰嘴又重視營養的「萬歲牌堅果組合」，讓祖先感受到滿滿的心意與誠意，同時還能與家人一起分享美味兼顧健康食光！

▲▼好運,轉運,超度,祖先,供僧,供品,捐棺,中元節,好兄弟,萬歲牌,堅果。（圖／擷取自影片）

▲▼好運,轉運,超度,祖先,供僧,供品,捐棺,中元節,好兄弟,萬歲牌,堅果。（圖／擷取自影片）

陪伴無數人度過家族闔樂時光的萬歲牌，面對追思懷念逝去親友的中元節，也特別以旗下的多種品項和組合盒裝，為所有祭祀者展現十足誠意！第一種讓簡少年大推的就是「萬歲牌莓果綜合堅果」，堅果與大顆果乾的口感，讓簡少年在鏡頭前面根本吃到停不下來，他大讚，「除了祭拜祖先吃得健康，蔓越莓果乾還能讓你由內而外散發自然光彩，保持好氣色提升自信，增加你的好人緣！」聽起來格外適合從事業務工作，或是讓祖先賜你爆棚的貴人運和桃花運！

▲▼好運,轉運,超度,祖先,供僧,供品,捐棺,中元節,好兄弟,萬歲牌,堅果。（圖／擷取自影片）

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身為招牌擔當的「萬歲牌每日堅果」也推出禮盒包裝，相較於「萬歲莓果綜合堅果」可以大口嚼的明顯口感，簡少年也極愛每日堅果豐富又滿足的另類口感，「吃起來很開心，也給人很有前進感的力量。」強調經過低溫烘焙保留原始堅果香氣和營養素，除了提供每日營養補給，「萬歲牌每日堅果」也提供不飽和脂肪酸維持健康活力，簡少年提醒，「擁有健康的身體和活力，運氣自然而然也會跟著變好喔！」

▲▼好運,轉運,超度,祖先,供僧,供品,捐棺,中元節,好兄弟,萬歲牌,堅果。（圖／擷取自影片）

最後的壓軸「萬歲牌柿米果薯丁堅果」，嚴選優質腰果、杏仁果再混搭酥脆薯丁及柿米果，光想像就可以在腦中嚼出香酥口感和豐富香氣，簡少年也大讚提味用的椒鹽，酥脆鹹香的口感與滋味，讓人每咬一口就心情愉快，「維持這樣的心情，也是讓人更容易心想事成的關鍵。」

▲▼好運,轉運,超度,祖先,供僧,供品,捐棺,中元節,好兄弟,萬歲牌,堅果。（圖／擷取自影片）

總之，想要有好運發生就要先「巴結一點」，嚴選優質供品好好地祭拜祖先，一旦祖先感受到來自陽間的誠意，距離接收好運的時刻也就不遠了。簡少年也提醒，「要拜就整箱拜，誠意才十足！」所以準備採買時千萬不能小氣，整箱整箱的萬歲牌系列放上供桌，就能等著健康平安運氣來。

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做好事旺好運4／供僧
以上的旺好運密技，基本上都是來自道教的方法，不過幸好簡少年身邊也有不少信奉佛教的朋友，他們分享的做法就是「供僧」。簡少年解釋，「任何人只要能參與農曆7月15號舉辦的『供僧』法會，就能幫自己的父母累積福德與健康。」不過就跟祭拜祖先一樣，「平常只要有機會透過「供僧」讓佛法得到更遠播的宣揚，都能累積相當大的功德。」簡少年透露，自己小時候可以說就是靠爸爸定時定額捐錢，藉由供僧的功德和佛祖的保佑，才讓他的課業蒸蒸日上！

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最後，簡少年也提醒，各種祭拜或是提升好運的方法，都是為了讓彼此邁向更好的人生，所以別忘了在背後默默保佑我們的祖先。難得的中元節不妨就以健康又有誠意的萬歲牌感謝祂們，不僅僅是出於尊重，也是對我們自身健康的關注，更是一種讓我們的人生走向更好的方式。

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