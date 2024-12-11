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冬天嘴饞挑戰！網友熱議十大飽足感食物排行榜　低GI高纖維這樣選

▲▼OpView社群口碑資料庫,飽足感食物,堅果,低GI。（圖／記者楊智雯攝）

▲近一年網友對飽足感食物的相關討論話題，「堅果」高居關注榜首。（圖／記者楊智雯攝）

記者楊智雯／綜合報導

寒冷天氣食慾倍增，讓減重期的飲食控制變得更具挑戰！飲食控制的時候只能吃低熱量、健康食物，但最近總是被突如其來的飢餓感影響專注力與情緒，該如何在不挨餓的情況下，熬過飲控期呢？為此，《Social Lab社群實驗室》運用《OpView社群口碑資料庫》，追蹤過去一年「飽足感食物」的網路聲量，整理出討論度最高的TOP 10清單，揭開飲食控制其可以吃得飽又不擔心熱量超標的食物！

▲▼OpView社群口碑資料庫,飽足感食物,堅果,低GI。（圖／《OpView社群口碑資料庫》提供）

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▲《OpView社群口碑資料庫》公布十大飽足感食物。（圖／《OpView社群口碑資料庫》提供）

觀察近一年內網友對飽足感食物的相關討論話題，發現「堅果」高居關注榜首。堅果富含不飽和脂肪酸與膳食纖維，不僅有助心血管健康，還因具有低升糖指數（GI）能穩定血糖、延長飽足感，被視為減重飲控的好選擇，不少網友認為無調味堅果食用方便，「嘴饞時也能安心吃」，是減脂期的好夥伴，然而，營養師提醒堅果油脂含量高，每天攝取宜控制在一湯匙內，可搭配優格等食物增加營養均衡，避免過量反而影響減重效果。

而「牛肉」也是備受熱議的高飽足感食材，網友建議要選擇油花較少的部位如菲力、後腿肉，在營養上能滿足蛋白質、鐵等微量元素的攝取需求，同時能在飢餓時提供很大的滿足感。有網友便表示自己在重訓期間「牛肉每日分餐享用」，認為富含蛋白質的牛肉是修復運動後肌肉的重要食材，而且消化過程相對較慢，飽足感的時間可以延長更久，讓牛肉成為許多健身愛好者在飲控與鍛煉時喜愛的食材之一。

另一方面，同樣上榜的「莓果」含有延緩消化的纖維及增加食物體積的水份，能有效減少進食慾望，而其升糖指數低，可以維持穩定的能量供應與飽足感，加上豐富的抗氧化物質，減緩皮膚老化跡象的功效對女性來說更有吸引力，也因此成為女性網友補充能量的好選擇。在討論區中不乏網友分享無糖莓果汁的食譜，如加入包括藍莓、蔓越莓等莓果，打成果汁或果昔，並表示喝起來「高纖美味又有飽足感」。

無論是富含蛋白質、纖維、或是健康脂肪的食材，在忙碌的生活中，能方便提供飽足感的食物更受歡迎，從堅果到牛肉，再到莓果，這些高飽足感食材不僅成為減重飲控的熱門選擇，更展現了網友對健康生活的重視，用對方式吃，健康不挨餓也能輕鬆達標！

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關鍵字：

OpView社群口碑資料庫飽足感食物堅果低GI

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