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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

檢察官與吳乃仁聚餐照遭曝　陳智菡：該不會一句查無實據結案吧？

▲▼民眾黨團院會前記者會 黃國昌 陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院民眾黨團主任陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨立委黃國昌8日爆料，民進黨新系大老吳乃仁與台北地檢署檢察官徐名駒等人於高檔餐廳聚會，事後其他在場檢察官則稱，事前不知吳乃仁出席。而台北市議員侯漢廷今（10日）更曝光3張照片，指控檢察官一路跟吳乃仁吃到9點50分才一同離開餐廳。對此，立法院民眾黨團主任陳智菡表示，連同桌有誰都不知道？除非這些檢察官是被招待，問題是，檢調是可以被經營、被招待的嗎？該不會又一句查無實據，謝謝指教結案吧？照片都拍到了耶。

陳智菡表示，北檢檢察官跟積欠國家1.7億的背信犯吳乃仁，同桌大啖米其林料理，一人餐費要7000以上，檢察官說他們被設局了，是吃到後來才知道原來同桌是吳乃仁。

陳智菡表示，檢察官都沒在看新聞嗎？最愛的鏡週刊不是都有報？雖說吃飯皇帝大，但一般人若是要拿出七千元吃一頓（酒水另計），就算是與親朋好友慶祝重大節日，恐怕都要考慮考慮再考慮，怎麼可能自己出錢，連同桌有誰都不知道？

陳智菡質疑，除非這些檢察官是被招待，那當然又另當別論了。問題是，檢調是可以被經營、被招待的嗎？真是好矛盾，北檢的行政調查到底要承認五位檢座是跟吳乃仁關係很好，才願意自掏腰包一起吃大餐；還是承認他們違背公務人員守則，被經營了？該不會又一句查無實據，謝謝指教結案吧？照片都拍到了耶。

最後，陳智菡提到，立法委員林楚茵受訪說「就她所知，吳乃仁不是什麼民進黨大老，就是一位資深民進黨黨員，也沒什麼政治影響力」。所以委員的意思是，民主進步黨一位隨便的黨員，都可以侵佔國家1.7億，結案。

▼侯漢廷曝光吳乃仁與檢察官聚餐照片。（圖／侯漢廷提供）

▲▼ 侯漢廷曝光吳乃仁與檢察官用餐畫面 。（圖／侯漢廷提供）

▲▼ 侯漢廷曝光吳乃仁與檢察官用餐畫面 。（圖／侯漢廷提供）

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