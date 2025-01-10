民眾黨明率萬人「釘孤枝」！　晚上要打「綠色恐怖光」、曝恐有滋事份子

記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（10日）舉行「111釘孤枝！萬人捍衛司法正義」行前記者會，民眾黨秘書長周榆修表示，從後台數據可看出，目前已經破萬人自主報名，除提醒群眾做好保暖，周也說，他接獲情資，明天的活動會出現「少數滋事分子、不懷好意的人」。發言人吳怡萱也表示，明晚預計會在自由廣場牌樓打上綠色恐怖的光，相信看起來會「陰森得美麗」。

▲民眾黨舉行「111釘孤枝 萬人捍衛司法正義」行前記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



針對明天的活動，民眾黨文宣部主任李頂立說明，明天活動在自由廣場的牌樓前、中山南路側舉行，中午12點開始會先有公民怒吼環節，接著活動在下午2點正式開始，預計進行到傍晚5點。發言人吳怡萱指出，晚間預計會在自由廣場牌樓打上綠色恐怖的光，相信看起來會「陰森得美麗」。

秘書長周榆修酸，民進黨屢屢在司法史上「創造驚奇」，隨著這樣的荒謬跟喜感，活動的報名人數也往上竄升，「根據報名後台數據顯示，自主報名的人數已經突破萬人」，對明天的活動很有信心。

周榆修說，看到這麼多人願意填表、願意在天氣這麼冷的時候站出來，對明天活動深具信心。由於天氣真的很冷，他也請上街的民眾著深色衣服外，要注意保暖、攜帶雨具。

接著周榆修表示，民眾黨接獲情資，會有少數的滋事份子、若干不懷好意的人等，呼籲出席的好朋友、支持者，跟活動無關的旗幟不要帶出來。他表示，現場也會準備足夠的志工與糾察隊，在現場共同維護秩序。

台北市議員張志豪說，過去幾個月本來可以在司法最基本的準則下，偵查不公開變成偵查大公開、無罪推定原則變成絕對有罪推定，這都成為茶餘飯後的笑話。他說，真正良心發現的人越來越多，民眾黨要捍衛的非柯文哲一個人，而是整個司法正義、普世價值。

議員黃瀞瑩則表示，很遺憾過去半年大家看到台灣司法雙標狀況誇張，偵查不公開變成史上最大笑話，「大家捫心自問，今天站出來是為了下一代，為了一個更美好的自由台灣，明天需要所有朋友站出來」，明天理性、冷靜，不要讓滋事份子鬧事製造話題。

議員林珍羽說，今天台灣的人權經過民主進步的40年後，居然還要號召民眾上街頭，如果今天在司法不公的狀態下，身邊每一位好朋友都可能是檢察官下手的對象。政黨之間不再是競合關係，而是追殺，拜託大家1月11日，要站在民主廣場下宣告自由民主。

新北市議員陳世軒說，1月11日請大家用行動站出來，最近常聽到基層在喊「太扯了」，司法正義應該套用到每個人身上而不只是民進黨，呼籲各位好朋友一起到自由廣場，一起用行動向賴政府、民進黨討回每一位公民的司法正義。

▲民眾黨文宣部主任李頂立要大家明天遊行留意反串鬧事者。（圖／記者屠惠剛攝）