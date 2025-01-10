女超商猛按ibon熱心民眾報案　已被騙多次！恆春警阻詐

▲建民派出所警員林洋廣、邱建璋阻止郭女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮郭姓女子到超商購買物品，疑似聽從指示操作ibon機台，民眾查覺有異報警，恆春警分局員警趕到了解，才得知她在抖音認識一名自稱可以借錢讓她周轉的男子，要她寄出金融卡，且已受騙多次，即時阻止她再被騙。

恆春警分局建民派出所日前接獲民眾報案，稱於超商購買物品時，察覺身旁女子疑似在聽從指示操作ibon機台、神態閃躲，疑似遭詐。

警員林洋廣、邱建璋立趕往現場，根據民眾提供特徵找到該名女子；郭姓女子先是表示自己是要寄送物品給高中同學，但面對員警詢問言詞閃爍、似有難言之隱。

員警察覺有異，一面對其曉之以理，動之以情，一面查證女子身分，並邀請她先到派出所稍作休息。

郭女卸下心防，向員警表示本身已有多次遭到詐騙，員警查出，她在抖音上認識一名男子，自稱可以借錢幫她周轉，她於是將自身金融卡寄出，幸虧有民眾和員警積極協助，才能免於財產損失，對員警的協助十分感激。

恆春分局表示，提醒民眾切莫依指示操作機台購買遊戲點數，或以ATM轉帳予不明帳戶，或將個人帳戶、金融卡寄予他人，以免遭詐損失財物，淪為洗錢共犯。