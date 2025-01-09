柯文哲心腸軟遭人利用「藉勢藉端」　黃國昌自曝最大不同：我比較衝

▲民眾黨代理主席黃國昌接受《POP大國民》專訪。（圖／《POP大國民》提供）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲於第二度交保後，於1月1日元旦正式請辭黨主席，民眾黨當天也召開臨時中央委員會，確定由黃國昌接代理黨主席，並預計2月下旬補選黨主席。面對自己與柯文哲最大的不同，黃國昌9日認為，柯是個好人、心腸軟的人，所以有些人利用他藉勢藉端做一些事情，但「我心腸沒他那麼軟，我比較衝。」

黃國昌9日傍晚接受廣播節目《POP大國民》訪問，被問到與柯文哲2人風格的不同，黃國昌表示，「很多人覺得我跟柯文哲的個性不太一樣，我必須要老實的說，柯文哲是個好人、心腸軟的人，我也不諱言，我跟主席（柯文哲）比起來，我比較衝，而且我心腸沒有他那麼軟，他真的心腸太軟了，有時有些人利用他藉勢藉端做一些事情，我覺得他永遠都希望留一條路給人家走，這是我從第一次跟他正式談合作到現在，我很深的感觸。」

黃國昌提及，2023年決定跟柯文哲合作時，自己有在臉書公開與柯文哲達成的6點協議，包括對於一些處理事情的基本價值、原則，其實都已經充分交換過意見，也確認彼此抱持一樣想法，因此開始這段合作之旅。

黃國昌指出，對他造成最大的衝擊是，自己有跟柯文哲說「不想管黨務」、「完全由柯文哲負責」，因為這樣對他很舒服，「黨內事務很龐雜，但當柯文哲落難時，變得沒有什麼選擇，特別是他（柯文哲）有交代事情，只要不違反我們當初所做的那個原則，我就是會去做」。

黃國昌坦言，或許外界會覺得「有些矯情」，但在他心目中，目前民眾黨還是完全依照柯文哲當初留下的原則與價值，例如個人跟政黨利益不能凌駕國家利益、務實理性科學看待非常多重要公共政策，這已經內化成民眾黨工作的一部分，甚至是每天早上7時30分開晨會，每件事的控管及組織運作，在這幾年柯文哲帶領下，留給民眾黨非常多資產。

黃國昌說，過去4個多月，黨務運作一切正常進行，當然遭受民進黨外力衝擊與打壓，甚至摧毀民眾黨，這是最新面臨的挑戰，但自己觀察所有黨公職更上下一心、更加團結，「當然有非常非常少數的人，選擇在這時候離開隊伍，我們面對的態度也是尊重，不會口出惡言、惡言相向，展現出一個政黨應該有的基本格調跟做人處事態度，所以我才會說，或許聽起來有點矯情，但在我心目中，民眾黨主席就是柯文哲。」

主持人錢怡君詢問，2月下旬要改選黨主席，黨內其他人有無意願，目前是前立委蔡壁如稱若黃太辛苦，她願意來承擔？黃國昌回應，最近一次中央委員會中，已成立黨主席補選的選舉委員會，但自己並沒有參與，全部交由黨主席補選委員會主委林富男，民眾黨是個有制度的政黨，相關事宜、時程安排，就交由選委會執行。