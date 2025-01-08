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美式5折、10元喝卡布奇諾！超商咖啡優惠一次看　唐老鴨杯超萌

▲▼7-11推出開心果霜淇淋、拿鐵，思樂冰也有新品「哈密瓜」風味。（圖／7-11提供）

▲冷氣團來襲，超商推出咖啡、熱飲優惠。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

強烈冷氣團即將來襲，超商紛紛送暖祭出咖啡、熱飲優惠！全家便利商店在APP祭出「陪你好運九九」優惠，特濃美式9杯299元，平均一杯特價34元，實體門市也有第二杯10元。而7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」也推出空前絕後「蛇年前哨戰」優惠，CITY CAFE濃萃美式365杯8888元，原價每杯50元，等於平均一杯不到25元，門市也有5折起優惠。

★7-ELEVEN

【實體門市優惠】

●1月8日至1月10日「時來運轉開心價」：

CITY PRIMA 大杯精品美式，2杯100元（原價1杯100元）。
CITY CAFE 大杯美式，4杯100元（原價每杯45元）。
CITY CAFE大杯卡布奇諾，3杯100元（原價1杯55元）。
現萃茶英式紅茶，4杯100元。（原價每杯35元）。

▼7-11門市1月8日至1月10日，限時3天優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11門市咖啡優惠。（圖／業者提供）

●1月11日起至21日「GODIVA 醇濃熱巧克力優惠」：

冬季限定「GODIVA 醇濃熱巧克力」，1月11日起至21日期間，買單杯就贈20點OPENPOINT點數，相當於能折抵20元，限量周邊加購更好評延長。

▼「GODIVA 醇濃熱巧克力」優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

【OPENPOINT行動隨時取優惠】

●1月8日至1月23日「蛇年前哨戰」優惠：

活動期間會員購買後，轉贈給其他會員還能抽等值OPENPOINT點數，最高16,888點。

CITY PRIMA大杯精品美式或大杯精品拿鐵16888元365杯 (限量1688組) 抽1名。
CITY CAFE濃萃美式365杯8888元 (限量2萬組) 抽2名。
CITY CAFE濃萃拿鐵268杯8888元 (限量2萬組) 抽2名。
CITY CAFE特大杯美式56杯1688元 (限量10萬組) 抽2名。
CITY CAFE特大杯拿鐵42杯1688元 (限量10萬組) 抽2名。
CITY TEA經典純奶茶/四季春奶青任選66杯1688元 (限量5萬組) 抽2名。
CITY PRIMA中杯精品拿鐵或中杯精品美式37杯1688元 (限量5萬組) 抽2名。

可兌換至2025年12月31日。同品項、同規格及同價位可冰熱互換，限量組數、會員限購組數、兌領期限等活動相關資訊，請見OPENPOINT APP說明。

▼OPENPOINT「蛇年前哨戰」優惠（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11優惠。（圖／業者提供）
 

★全家

【門市優惠】

●1月8日至1月12日，會員限定優惠：

全家1月8日至1月12日推出會員限定優惠，包括廚房紙巾、日東紅茶「水蜜桃奶茶」、能量飲等「買1送1」，經典美式咖啡、卡布奇諾「第二杯10元」。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

【全家APP優惠】

●1月8日至1月24日「陪你好運九九」優惠：

特濃美式9杯299元（原價每杯55元，特價34元）。
特濃拿鐵7杯299元（原價每杯65元，特價43元）。
卡布奇諾8杯299元（原價每杯60元，特價38元）。
搖搖茶吧55元系列，8杯299元（原價每杯55元，特價38元）。
搖搖茶吧65元系列，7杯299元（原價每杯65元，特價43元）。

▼全家1月8日至1月24日「陪你好運九九」優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●1月8日至1月10日，搖搖茶吧「買2送1」：

全家每月8日，以諧音「一起喝茶8」在APP隨買跨店取推出「搖搖茶吧」優惠，此波還可選超夯的「燒燒仙草」，並推出「多金鴨」春節限定杯身，1月8日至1月10日限量販售，每會員限購2組，售完為止。

搖搖茶吧（40元／55元／65元）同價位「買2送1」，可選燒燒仙草、仙女醇奶茶。

全家自有品牌瓶裝茶700ml「買2送1」。

▼全家「一起喝茶8」優惠，還有春節限定唐老鴨杯身。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

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關鍵字：

咖啡優惠超商優惠7-11全家

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