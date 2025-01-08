超商抗寒優惠來了！暖暖包「買1送1」　咖啡、熱食兩件更省

▲強烈冷氣團來襲，超商推出抗寒優惠。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

強烈冷氣團即將來襲，超商也紛紛推出抗寒優惠！7-11微波即食鍋物、湯品等指定商品「任選第2件79折」，指定暖暖包任選「買1送1」起、小白兔暖包任選「第2件5折」。全家也有Let’s Café特濃美式9杯、特濃拿鐵7杯299元；此外Fami!ce「喝的霜淇淋」更在1月10日至12日周末五六日推出「買1送1」限時優惠。

★7-ELEVEN

●牛肉麵優惠

1月8日起7-ELEVEN與連續三年獲米其林必比登推薦名店「可口牛肉麵」，合作推出「可口紅燒牛肉麵」，經典紅燒湯頭與精燉牛腱肉搭配，以秘製辣椒爆炒的牛油及秘製酸菜，天冷來一碗超暖心。1月8日至1月21日，OPENPOINT APP 1點+129元，可省10元，限量1萬份。

▼7-11合作米其林必比登推薦名店推出「可口紅燒牛肉麵」。（圖／業者提供）

●鍋物、湯品第2件5折

冷凍區也有即食微波的鍋物跟湯品，熱銷的石二鍋爆香石頭鍋、辛香辣姊鍋、麻油雞湯、羊肉爐、胡椒豬肚雞湯、藥膳排骨湯等一應俱全；另外冷藏美味鮮食鍋物聯名系列，加賀屋味噌鹽麴雞肉鍋、新馬辣麻辣鍋、韓式泡菜豆腐鍋，即日起至1月21日指定商品「任選第2件79折」。

▲指定熱湯商品「任選第2件79折」。（圖／業者提供）

●暖暖包買1送1

7-ELEVEN觀察到入冬後溫差超過5度以上，帶動保暖商品臨時購買需求，又以暖暖包銷售翻倍，即日起至2月4日推出指定品項暖暖包任選最低「買1送1」起、小白兔暖包「任選第2件5折」等優惠。

▲「GODIVA 醇濃熱巧克力」優惠延長。（圖／業者提供）

●GODIVA 醇濃熱巧克力優惠

「GODIVA 醇濃熱巧克力」好評優惠再延長，1月11日至1月21日推出每杯鑑賞價99元，再加贈OPENPOINT點數20點（1點可折抵1元），同步推薦加價預購GODIVA周邊商品，購買2杯即可加價購「GODIVA 法蘭絨毛毯」或「GODIVA 品牌保溫杯」。

★全家

全家便利商店觀察，近期多波寒流來襲，帶動私品茶現做熱飲業績成長超過2成，暖心夯品「燒燒仙草」開賣不到一周熱銷逾10萬杯、台式古早味「杏仁國寶奶茶」也熱賣超過6萬杯。熟食區酸辣帶勁的南洋酸辣燙「馬尚煮」更受消費者喜愛，寒流效應帶動銷售業績成長近3成。

▲全家集結抗寒三寶「暖心熱飲」、「現做熱食」、「保暖小物」推出優惠。（圖／業者提供）



●抗寒三寶優惠

因應此波寒流來襲，全家集結抗寒三寶「暖心熱飲」、「現做熱食」、「保暖小物」推出優惠，包含全家APP隨買跨店取，即日起開賣Let’s Café、私品茶多款飲品「299元優惠組合」。南洋酸辣燙「馬尚煮」任選4入69元、指定款暖暖包商品則有加10元多一件，為消費者低溫禦寒做足準備。

▲南洋酸辣燙「馬尚煮」任選4入69元。（圖／業者提供）

●咖啡茶飲組合299元

其中Let’s Café、私品茶，即日起至1月24日在APP隨買跨店取，推出「Let’s Café特濃美式9杯、特濃拿鐵7杯、卡布奇諾8杯，只要299元」平均單杯最低34元起。私品茶55元系列8杯、65元系列7杯，也有299元限定優惠，可兌換最夯的燒燒仙草。

▼全家1月8日至1月24日「陪你好運九九」299組合優惠。（圖／業者提供）

●暖暖包加10元多一件

1月10日至12日於全家實體店舖，「小白兔貼式暖暖包、小白兔暖暖包24小時、熊麻吉手握式暖暖包」3款指定暖暖包商品，享「加10元多一件」限時特惠。

●「喝的霜淇淋」買1送1

全家也推出Fami!ce「喝的霜淇淋」在1月10日至12日推出「買1送1」限時優惠，奶昔控可把握機會！將Fami!ce霜淇淋的甜蜜滋味與醇厚牛奶相互融合，帶來猶如現做奶昔的滑順口感。

●「全家康康五」5樣好康買1送1

1月10日至12日同場加映「全家康康五」5樣好康買1送1優惠，包括FamiCollection鹼性離子水（800ML）、桂冠冰菓室白葡萄雪酪、曼陀珠白薄荷糖珠、韓國好麗友鯨魚王脆餅，5款商品「買1送1」。

▼「全家康康五」5樣好康買1送1。（圖／業者提供）

