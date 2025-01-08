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家樂福福袋抽「AI全套家電」電視到冰箱都包！大年初一限量開賣

▲▼家樂福「2025年福袋」公布，同時舉行年貨大賞。（圖／家樂福提供）

▲家樂福「2025年福袋」198元將於大年初一販售，同時即日起至2月4日舉行年貨大賞。（圖／家樂福提供）

記者林育綾／台北報導

家樂福今（8日）公布2025年春節福袋大獎！頭獎包括「Panasonic全智能AIoT家電」全套價值23萬，包括電視、冰箱、洗衣機、冷氣、除濕機、清淨機全都有，可透過一支手機智慧操控5台；此外還有「日本旅遊」等豐富大獎，獎項總價值超過257萬元，將於大年初一（1月29日）上午10點開賣。

▲▼家樂福「2025年福袋」公布，同時舉行年貨大賞。（圖／家樂福提供）

▲家樂福推出會員專屬「新年家美好2025限量福袋」，1月29日（大年初一）上午10點開賣。（圖／家樂福提供）

家樂福推出會員專屬「新年家美好2025限量福袋」，1月29日（大年初一）上午10點開賣，量販店每店限量100個，超市數量依各店公告資訊，在全台各分店排隊處發送號碼牌，每個售價198元。

線上預購每個福袋售價288元，販售時間為2025年1月20日上午11點至中午12點，售完為止，每帳號限購一份福袋，重複訂購者系統將自動取消訂單。線上買福袋再加贈一組家速配折扣碼，凡到家速配買指定商品滿688元，現折168元，結帳時輸入折扣碼即享折扣。線上+線下全台福袋限量共1萬4605個。

▼福袋內「開春限時優惠券」含15項指定商品優惠。（圖／家樂福提供）

▲▼家樂福「2025年福袋」公布，同時舉行年貨大賞。（圖／家樂福提供）

大年初一實體量販店/超市店開賣的「新年家美好2025限量福袋」，內含2張小卡，有1卡雙玩法概念的「2025新年家美好刮刮卡」，還有「開春限時優惠券」內含15項指定商品優惠，包含飲料、餅乾、泡麵等，優惠最多達1500元折抵以及「買1送1」。 

家樂福福袋「2025新年家美好刮刮卡」：

玩法一「好運旺區」：

須至活動網頁輸入抽獎序號，完成登錄，並完成相關資料填寫，登錄截止日期及時間為2025年2月9日晚間23:59止，每人僅有一次中獎資格。

今年福袋最大獎為「Panasonic全智能AIoT家電」價值237,800元、指定民生用品價值5000元，全智能家電包括：電視、冰箱、滾筒洗衣機、冷暖氣機、除濕機、清淨機，全套宅配到府，獎品總價值多達242,800元，共抽出5名。

其他獎項：
◾日本京都雙人自由行5天4夜（機+酒）（價值6萬6000元／共1名）。
◾日本大阪雙人自由行5天4夜（機票+酒）（價值6萬3800元／共1名）。
◾LG樂金蒸氣電子衣櫥 Styler E523MR（價值4萬4900元／共3名） 。
◾iPhone 16 pro 256G（*不挑色／價值4萬400元／共2名） 。
◾澎湖雙人享樂自由行3日（機票+飯店）（價值2萬5000元／共6名）。
◾金門雙人享樂自由行3日（機票+飯店）（價值2萬6000元／共6名）。
◾馬祖雙人享樂自由行3日（機票+飯店）（價值2萬5000元／共6名） 。
◾南投The Bal'e Villas牛眠平日住宿券 （四人房）+一泊二食（價值3萬3300元／共12名）。
◾饗食天堂假日晚餐券2張（價值2596元／共15名） 。
◾漢來海港平日晚餐券2張（價值2378元／共15名）。
◾家樂福運動大禮包（價值1450元／共40名）。

玩法二「加倍旺區」：

刮開刮刮卡刮區後，請對照中獎表決定中獎獎項，若無刮出「家」、「樂」、「福」任一字，即表示未中獎。

刮開「家」字：獲得家樂福10元購物抵用金。
刮開「樂」字：獲得家樂福20元購物抵用金。
刮開「福」字：獲得INLOVE CAFÉ‘嚴選美式咖啡，原價35元，使用期限2025年1月29日至2025年2月16日，逾期兌換者視為放棄。

●家樂福春節優惠

此外，為讓顧客迎新年添好運，特別在大年初二（1月30日）當日推出家樂福會員專屬回饋，量販店單筆消費滿1,500元以上，或超市店單筆消費滿888元以上，就用松山奉天宮特別加持「開運筊杯組」一份，全台限量3萬份。

而受到消費者喜愛的家樂福提貨券（紙本禮券）、儲值禮物卡、電子禮券，現在不再只限量販店、超市店、線上購物抵用，2025年起在全台家樂福附屬管理的購物中心（美食街/商店街）皆可受理抵用，民眾在新年走春出遊，無論想買品牌Outlet，還是全家人用餐，付費將多一種方便支付方式。

▲▼家樂福「2025年福袋」公布，同時舉行年貨大賞。（圖／家樂福提供）

▲家樂福即日起至2月4日年貨大賞。（圖／家樂福提供）

家樂福即日起至2月4日也推出「新年家美好」年貨大賞，超過一個月年貨年菜開賣，動員量販、超市、線上購物、家速配，每周假日及除夕前採買黃金期間，端出連續5波、超過3億回饋，單筆達指定滿額就享9折現金券或線上現折回饋。

像是指定商品會員紅利點數最高20倍送、9大類年貨商品送現金折價券等，再加碼家樂福線上購物端出總價100萬元，下單抽紅利點數1百萬點、天天回饋購物金7％。家速配享抽紅包送120元券，還有年貨採買黃金周單筆滿299元以上享免運。

全台家樂福量販店、超市店也在過年期間調整營業時間，1月28日除夕當天營業至下午5點，線上家速配接單至下午3點為止。1月29日大年初一門市上午10點開始營業，家速配於下午2點開始接單服務。

●全聯2025福袋

而全聯福利中心已在官網悄悄公布，蛇年福袋將在1月29日大年初一上午10時準時開賣，共有5款福袋，包括「12生肖蛇年收納購物袋」售價300元、「bodum 哥本哈根保溫瓶福袋」售價680元、「bodum 咖啡機福袋」售價980元、「bodum 鬆餅機福袋」售價980元，最貴的是「eminent行李箱」4900元。

全聯蛇年福袋最大獎為市價358萬保時捷Macan電動車（Porsche-Macan EV）2台，其他還有LEXGEN-N7（純粹版-星夜藍）轎車市價99.9萬、華航來回機票等。

▲萊爾富福袋抽「台積電股票」。（圖／業者提供）

●萊爾富福袋抽「台積電股票」

萊爾富超商春節福袋頭獎祭出「台積電股票」共3張，分為三波抽獎，日前已抽出一名幸運得主，將分別在2月3日、3月10日再抽出兩名。只要3月4日前購買萊爾富任一款春節發財卡、福袋、福箱，並於3月7日前掃描QR code至指定活動頁加入會員，完成登錄序號，即享抽獎資格，越早買抽獎機會越大，各款福袋數量有限，售完為止。

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