有國人被查出領有中國身分證　內政部：目前調查中少於10人

▲內政部長劉世芳出席記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

日前有網紅爆料國內有20萬人持有中國國籍，引發討論。調查局昨表示，已查知部分國人領有中國身分證或居民戶口簿，依法函送內政部處理，後續會進一步擴大查察。對此，內政部長劉世芳今（9日）表示，調查局確實有以密件送來，移民署目前調查中，現在正在訪談調查中的少於10個人。

劉世芳今天主持部務會報後記者會說，調查局確實有用密件送來，移民署正在調查中，會按照調查的程序，由移民署先發通知請當事人來說明，看資訊是否正確，之後會按照戶籍法或國籍法程序辦理。

移民署長鐘景琨進一步說明，移民署若知情台灣地區人民在大陸地區有設戶籍、或領用大陸護照情形，會函文通知當事人來說明；若查證屬實，會通報當事人所在地的戶政事務所廢止在台的戶籍。

劉世芳提到，會給當事人10天時間，若查明屬實的話就是廢止戶籍；至於人數方面，劉說，目前陸陸續續在查證中、少於10個人。鐘景琨則提到，有的其實是台灣地區的人民到中國大陸去拿身分證的情形。

劉世芳說，只要檢舉案件不是情緒性的謾罵、有拿出具體實證，移民署就會去詢問，「從網紅發出來之後到現在時間也不長，一直重複檢舉同一個人的狀況也很多，這對移民署來說只能算一案」。劉說，調查局檢舉的名單也會附上證件號碼、卡號、人名等，就會從戶籍所在地或是入出國管理規則處理。