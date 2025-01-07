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退警年改三讀　內政部：恐引發現職人員離退、影響治安工作

▲▼臨檢,交通隊,違規,罰單,摩托車,機車,警察,交通警察。（圖／記者周宸亘攝）

▲退警年改三讀，內政部表示，恐引發現職人員離退、影響治安工作。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院今（7日）三讀通過「警察人員人事條例第35條」修正案，單獨提高警察、消防、海巡、移民和空勤人員所得替代率上限到80%。對此，內政部表示，月退俸與現職薪資之差距過小，恐造成現職警察人員提早退離，衝擊警力影響治安工作；此外，三讀條文適用對象擴及移民及空中勤務總隊人員，恐有法律適用之疑義。

立法院今三讀修正《警察人員人事條例》，單獨提高警察、消防、海巡、移民和空勤人員所得替代率上限到80%，三至六職等八成退休基層警察月退休金可領到74544元。

根據三讀再修正動議，警察人員之每月退休所得，其替代率應依退休人員審定之退休年資，照附表三所定替代率計算，任職滿十五年者，替代率為43.25%，其後每增加一年，替代率增给1.75%，最高增至三十六年，為80%，任職滿三十七年至第四十年者，维持80%。未滿一年之畸零年資，按比率計算：未滿一個月者，以一個月計。

內政部表示，針對「警察人員人事條例」修法在社會沒有充分討論與共識下，將提高警察人員退休所得替代率至80%，不僅衝擊退撫基金財務，而月退俸與現職薪資之差距過小，恐造成現職警察人員提早退離，衝擊警力影響治安工作；此外，三讀條文適用對象擴及移民及空中勤務總隊人員，恐有法律適用之疑義，違反相關退撫規定。

內政部強調，政府近年積極推動18項（詳如附件）警察人員福利照護措施，廳舍整建、車輛汰換、個裝提升等，歷年也以各項中程計畫加以支持，讓現職同仁有更好的備勤環境與執勤裝備。

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