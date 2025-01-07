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賴清德給調查局結業學員3大期許　對抗中國滲透、統戰併吞

記者陶本和／台北報導

總統賴清德7日出席「法務部調查局調查班第61期結業典禮」時，給結業學員三大期許，希望大家深知自身工作使命、不忘初衷、堅持理想，並持續精進各項技能、時時創新、提高警覺，才能肩負起守護國家安全、維護社會安定，以及讓人民安心的重責大任。

▲▼總統賴清德7日出席「法務部調查局調查班第61期結業典禮」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德7日出席「法務部調查局調查班第61期結業典禮」。（圖／總統府提供）

賴清德首先頒發結業學員證書、輔導員榮譽狀及結業總成績前三名獎牌。隨後致詞時表示，他恭喜調查班學員們順利結業，也恭喜在座的家長，看到孩子順利完成訓練，即將進入社會為國家、社會及人民服務，一定非常高興。

賴清德說，今年有103位國家安全生力軍加入調查局，對國家社會而言是一大喜事。調查局每年舉辦調查員招考、訓練，並賦予學員重責大任，他要特別向法務部鄭銘謙部長、調查局陳白立局長及本期11位輔導員表達誠摯感謝。

賴清德也提出三點期許勉勵結業學員：第一，一定要深知自身工作的使命。調查局的工作性質不同於一般工作，牽涉到國家安全及社會穩定，必須積極對抗來自中國的滲透、統戰及併吞，也要與相關部會合作，共同打擊犯罪，才能讓國家安全、社會安定，以及讓人民安心。

賴清德提到，第二是不忘初衷，今年的結業學員裡，有來自國家安全單位、警察單位，也有本身具備律師、會計師、土木技師等資格。相信大家會報考調查局，都是對此工作深具使命感，因此他要勉勵學員，不論受到任何威脅利誘，都能不忘初衷。權力之所在也常是誘惑之所在，手握公權力執行任務時，必然會碰到困難、挑戰、甚至威脅利誘，一定要記取調查局所賦予的訓練，不忘初衷、堅持理想。

賴清德接著說，第三是持續精進各項技能。他說，社會持續進步，現代的犯罪技巧也持續創新，但我們要秉持「邪不勝正」的信念，與時俱進提升自己的專業能力、時時創新，並提高警覺，才有辦法打擊黑金槍毒詐，或是面對中國的滲透、統戰等各種伎倆。

▼總統賴清德7日出席「法務部調查局調查班第61期結業典禮」。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德7日出席「法務部調查局調查班第61期結業典禮」。（圖／總統府提供）

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