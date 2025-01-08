網紅爆10幾萬人領大陸身分證　調查局要查：函送內政部查處

▲法務部調查局局本部外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

網紅「八炯」和YouTuber「閩南狼PYC」合作製播《中國統戰紀錄片》上下2集，去年（2024年）底上網播映，揭露中國以提供創業資金和補助等手段，利誘台灣人申辦中國身分證，引發熱議，調查局今（8日）呼籲國人認清對岸統戰陷阱，一旦領用對岸身分證、護照或設籍，將因違反《兩岸人民關係條例》而喪失諸多權益，在台收入還會被中國課稅。

調查局今發布新聞稿指出，近期網傳《中國統戰紀錄片》揭露中華人民共和國以補助、提供貸款等手段，引誘國人申辦「中華人民共和國居民身分證」，調查局認為此舉不僅違反法令，更涉及國家認同，可能形成國安破口。

調查局指出，為防微杜漸，目前已透過管道查知，確有部分國人領有「中華人民共和國居民身分證」或「居民戶口簿」，將依法函送主管機關內政部依職權查處。調查局未具體說明查證管道，也沒透露有無民意代表或特定國人牽涉其中。

《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》規定，國人在中國設有戶籍、領用「中華人民共和國護照」或持有「中華人民共和國居民身分證」，將被我國戶政機關註銷在台灣的戶籍，並因此喪失在台灣選舉、罷免等公民權。

調查局指出，包含健保、長照等須在台灣地區設有戶籍才可享有的相關權利，也會因領用對岸身分證、護照或在對岸設籍，而失去受保障的資格，但在台灣原有的法定責任與義務仍存在，反而中國還可對當事人在台收入課稅、隨時採取法律訴追，影響極為重大。

調查局呼籲國人認清中國統戰陷阱，警覺對岸透過「赴中旅遊、落地招待」、「取得台胞證、居住證以便利在中生活、經商」等手段，其實用意是逐步拉攏國人、混淆主權認同意識，調查局也會全力捍衛國安、確保台灣自由民主淨土不被敵對勢力侵犯，維護民眾最大權益。

本名陳柏源的「閩南狼PYC」，原為親中網紅，後來改變政治立場，藉由臥底暗訪方式，實地拍攝中國透過「台灣青年創業基地」拉攏年輕人，包括利誘在中國當地設籍，就能拿到人民幣5萬到20萬的創業啟動資金，外加20萬到40萬元的投資款。

此外，台灣人申辦中國身分證，僅需約1個月就能跑完流程，接著就能開戶辦信用卡申請貸款。

陳柏源和本名溫子渝的網紅「八炯」合作剪輯成《中國統戰紀錄片》，上集聚焦中國收買台灣網紅代為宣傳，下集揭露中國鎖定「18歲到35歲的台灣學生」、或年滿45歲之前的青壯年，利誘到對岸落戶創業，且可能已有10幾萬台灣人領有中國身分證。

《中國統戰紀錄片》上下2集去年12月上網分別播映後，國民黨立委陳玉珍批八炯「危言聳聽」，反被八炯質疑是否也有中國身分證，雙方因此隔空打了好幾天的口水戰。