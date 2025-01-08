　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網紅爆10幾萬人領大陸身分證　調查局要查：函送內政部查處

▲▼法務部調查局外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

▲法務部調查局局本部外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

網紅「八炯」和YouTuber「閩南狼PYC」合作製播《中國統戰紀錄片》上下2集，去年（2024年）底上網播映，揭露中國以提供創業資金和補助等手段，利誘台灣人申辦中國身分證，引發熱議，調查局今（8日）呼籲國人認清對岸統戰陷阱，一旦領用對岸身分證、護照或設籍，將因違反《兩岸人民關係條例》而喪失諸多權益，在台收入還會被中國課稅。

調查局今發布新聞稿指出，近期網傳《中國統戰紀錄片》揭露中華人民共和國以補助、提供貸款等手段，引誘國人申辦「中華人民共和國居民身分證」，調查局認為此舉不僅違反法令，更涉及國家認同，可能形成國安破口。

調查局指出，為防微杜漸，目前已透過管道查知，確有部分國人領有「中華人民共和國居民身分證」或「居民戶口簿」，將依法函送主管機關內政部依職權查處。調查局未具體說明查證管道，也沒透露有無民意代表或特定國人牽涉其中。

《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》規定，國人在中國設有戶籍、領用「中華人民共和國護照」或持有「中華人民共和國居民身分證」，將被我國戶政機關註銷在台灣的戶籍，並因此喪失在台灣選舉、罷免等公民權。

調查局指出，包含健保、長照等須在台灣地區設有戶籍才可享有的相關權利，也會因領用對岸身分證、護照或在對岸設籍，而失去受保障的資格，但在台灣原有的法定責任與義務仍存在，反而中國還可對當事人在台收入課稅、隨時採取法律訴追，影響極為重大。

調查局呼籲國人認清中國統戰陷阱，警覺對岸透過「赴中旅遊、落地招待」、「取得台胞證、居住證以便利在中生活、經商」等手段，其實用意是逐步拉攏國人、混淆主權認同意識，調查局也會全力捍衛國安、確保台灣自由民主淨土不被敵對勢力侵犯，維護民眾最大權益。

本名陳柏源的「閩南狼PYC」，原為親中網紅，後來改變政治立場，藉由臥底暗訪方式，實地拍攝中國透過「台灣青年創業基地」拉攏年輕人，包括利誘在中國當地設籍，就能拿到人民幣5萬到20萬的創業啟動資金，外加20萬到40萬元的投資款。

此外，台灣人申辦中國身分證，僅需約1個月就能跑完流程，接著就能開戶辦信用卡申請貸款。

陳柏源和本名溫子渝的網紅「八炯」合作剪輯成《中國統戰紀錄片》，上集聚焦中國收買台灣網紅代為宣傳，下集揭露中國鎖定「18歲到35歲的台灣學生」、或年滿45歲之前的青壯年，利誘到對岸落戶創業，且可能已有10幾萬台灣人領有中國身分證。

《中國統戰紀錄片》上下2集去年12月上網分別播映後，國民黨立委陳玉珍批八炯「危言聳聽」，反被八炯質疑是否也有中國身分證，雙方因此隔空打了好幾天的口水戰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
蔡阿嘎擁7間北市房「YT這麼好賺？」　網曝賺翻真相
趙露思解約恐無望　陸媒曝最慘下場
美國學者打臉郭正亮　坦言台灣政局令人恐懼！國民黨尤其可怕
獨／邱軍撞死人遭切割　業界人士估「恐賠千萬以上」
快訊／19歲男騎士自摔撞轎車　頭部重創不治
強冷空氣最低探7度！一圖看最新預測

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

汐止轎車自撞車頭全毀　男駕駛得賠路燈維修費

一聽「兒子」要投資賺錢她急了　向親友借錢再衝郵局匯款險被騙

快訊／台中公園日月湖女子落水　「面朝上漂浮」嚇壞遊客急報警

快訊／高雄19歲男騎士柴山彎道自摔　撞轎車頭部重創送醫不治

網紅爆10幾萬人領大陸身分證　調查局要查：函送內政部查處

空飄氣球男慘挨告！又假冒台南議員索要資料　本尊陳昆和回應了

快訊／高雄柴山嚴重車禍！19歲男騎士安全帽噴飛　頭部重創命危

帶貨談不攏！小三通跑單幫夫妻碼頭吵翻天　他衝動跳海獲救

快訊／李文宗羈押7天後提抗告　柯文哲、應曉薇律師趕工中

永和樂華夜市爆衝突！情侶吵架變砸店　老闆亮刀喝止也進警局

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

【拍攝者不救】汪：衣服怎麼卡到牙齒啦～XD

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」

老翁開車等紅綠燈突下車　網見他緩慢進後座：阿伯腳麻

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

汐止轎車自撞車頭全毀　男駕駛得賠路燈維修費

一聽「兒子」要投資賺錢她急了　向親友借錢再衝郵局匯款險被騙

快訊／台中公園日月湖女子落水　「面朝上漂浮」嚇壞遊客急報警

快訊／高雄19歲男騎士柴山彎道自摔　撞轎車頭部重創送醫不治

網紅爆10幾萬人領大陸身分證　調查局要查：函送內政部查處

空飄氣球男慘挨告！又假冒台南議員索要資料　本尊陳昆和回應了

快訊／高雄柴山嚴重車禍！19歲男騎士安全帽噴飛　頭部重創命危

帶貨談不攏！小三通跑單幫夫妻碼頭吵翻天　他衝動跳海獲救

快訊／李文宗羈押7天後提抗告　柯文哲、應曉薇律師趕工中

永和樂華夜市爆衝突！情侶吵架變砸店　老闆亮刀喝止也進警局

《007》女星拍節目出意外！「胸部假體破裂」動手術：拿命在賭

郭書瑤穿睡衣上街蹦出半球！　「解放低胸」事業線看光

楊貴媚脫口：失業了「我要離家出走！」　曝大愛台特殊規定「要尊重規矩」

屏東縣房貸補貼「照顧真有需求者」　房價不得超過1250萬

汐止轎車自撞車頭全毀　男駕駛得賠路燈維修費

林秉文個性「阿莎力像大哥」！王浩宇：民眾黨最沒資格批評

一聽「兒子」要投資賺錢她急了　向親友借錢再衝郵局匯款險被騙

屋主失聯不付錢　男把「整車垃圾」倒在家門外

前女友「墮胎內幕」搬上大銀幕　羅比威廉斯懺悔痛認：我是愚蠢的男友

「新新併」公平會開綠燈！委員會決議不禁止結合

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

社會熱門新聞

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

獨／邱軍撞運將急衝修車廠　3天沒拆1顆螺絲原因曝

慈濟認了原創是李健儀　只願在壁畫「加註原由」

女到前男友家喝酒慘遭性侵　3男均重判

獨／邱軍行車紀錄器「記憶卡消失」　他一句話遭收押

北市狼警性侵女兒348次！噁喊「寶貝」想用房產換原諒

即／高雄林園傳爆炸聲　台苯安全閥跳脫

3女戰7男狂玩大風吹　美食網紅被逮竟獲邀拍反詐片

即／高雄港船員遭貨輪纜繩「鞭掃擊斃」

邱軍確定在基隆看守所過年！搭囚車畫面曝

勒索麥當勞7千萬　消防夫妻判刑定讞

麻吉躲債借住客廳　老婆1個月跟他激戰10次

更多熱門

相關新聞

YTR娃娃機店拍片「求老闆免費玩」　百萬網紅一聽笑了

YTR娃娃機店拍片「求老闆免費玩」　百萬網紅一聽笑了

台南一名女部落客先前到手搖飲店，以幫忙宣傳為由，要求店家請65元飲料，被拒後竟上網打1星負評。此事掀起一陣討論，百萬網紅Cheap不禁想起，多年前在娃娃機店也目睹過類似情況，而YouTuber跟老闆的對話讓他至今難忘，傻眼直呼「不紅別亂蹭。」

陸籍貨輪疑拖斷我國電纜　基檢分案偵查

陸籍貨輪疑拖斷我國電纜　基檢分案偵查

艾瑞絲隆乳「罩杯暴風升級B→D」！　忍痛苦撐曝心聲

艾瑞絲隆乳「罩杯暴風升級B→D」！　忍痛苦撐曝心聲

陸空姐裸辭返家養豬「老爸氣到離家」 兩個月賺近百萬元想開副業

陸空姐裸辭返家養豬「老爸氣到離家」 兩個月賺近百萬元想開副業

Dcard大書拍片聊外遇　認了「想重返幕前」

Dcard大書拍片聊外遇　認了「想重返幕前」

關鍵字：

統戰戶籍兩岸人民關係條例網紅國家安全國家認同

讀者迴響

熱門新聞

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」現省864萬

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

獨／邱軍撞運將急衝修車廠　3天沒拆1顆螺絲原因曝

麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略

愛家月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

看似沒心機「超級雙面人」星座

台男追到韓美女CEO　交往5月現況曝

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

《魷魚遊戲2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」

研究實證愛滋感染者「病毒測不到=不會傳染」

苦苓曝友人妻行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失

更多

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面