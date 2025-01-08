復康聯盟黨收對岸資金進行武裝攻擊規劃　內政部：依法聲請解散

▲復康聯盟黨2023年推派資深藝人劉尚謙（劉睿宸）參選桃園第6選區立委。（圖／翻攝自劉尚謙臉書）



記者陳家祥／台北報導

復康聯盟黨主席、退役軍官屈宏義因收受中國金援，在台發展親共組織充當內應，連同屈在內共7名退役軍官被依違反《國安法》遭台中高分檢提起公訴。對此，內政部表示，將依《憲法》增修條文及《政黨法》向憲法法庭聲請解散，內政部也將會同國防部與外交部，就防堵中國對台滲透與外國使館維安等相關事宜進行討論。

復康聯盟黨負責人屈宏義及幹部涉長期收受中國金援發展組織、吸收軍職背景人員、籌建武裝部隊、刺蒐國軍營區與軍事據點並謀求發動武裝攻擊，業經檢察機關依《國安法》起訴。

內政部表示，復康聯盟黨之行為已構成危害國家安全及自由民主憲政秩序，將依憲法增修條文及政黨法向憲法法庭聲請解散，內政部亦將會同國防部與外交部，就防堵中國對台滲透與外國使館維安等相關事宜進行討論。

根據《憲法》增修條文第5條第5項規定，政黨之目的或其行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲。依《政黨法》第26條規定，政黨有憲法增修條文第5條第5項之情事應予解散者，由主管機關檢具相關事證，聲請司法院憲法法庭審理之。

內政部指出，據報導，復康聯盟黨負責人屈宏義因違反國安法，業經法院裁定羈押；戴姓副主席、黃姓中央常務執行委員、廖姓中央執行委員亦共同涉案，政黨已有危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序之情形。

內政部說，復康聯盟黨負責人屈宏義為我退役軍官，然其結合在軍中之訓練與人際網絡，收受中國金援、吸收具軍職背景人員發展組織並充當內應，甚至謀劃組織武裝單位，意圖攻擊我軍事據點及外國駐處，此類以國家培育之專長技能破壞國家安定之行為，惡行重大，應予嚴懲。

內政部重申，政黨之組織及運作應符合民主原則，並恪遵憲法規定及維護自由民主憲政秩序，屈透由政黨從事前述不法情事，不僅對自由民主憲政秩序造成威脅，亦已違反憲法與政黨法所欲保障之政黨發展權利，內政部將依政黨法聲請政黨違憲解散。

內政部呼籲，民眾組織政黨及從事相關活動，應拒絕中共利誘操控而淪為統戰工具，切莫從事有危害中華民國之存在或自由民主憲政秩序之行為。