「錢難賺小心網路詐騙」　警所長扮財神爺市場撒防詐鈔

▲台中南屯派出所長巧扮財神爺，在市場宣導犯罪預防，提醒「錢難賺小心網路詐騙」。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

財神爺降臨南屯市場！台中警察局第四分局南屯派出所所長邱量虔手捧金元寶巧扮財神爺，率領犯罪預防宣導團成員，走訪熱鬧的早市，所到之處，吸引婆婆媽媽們爭相合照，財神爺沿途發送防詐千元鈔和糖果，提醒年節期間小心網路投資詐騙，民眾現場反應熱烈，甚至還即興大合唱，獲得滿堂彩，大讚警察宣導接地氣、年味十足。

邱量虔手捧金元寶跨刀演出財神爺，扮相討喜，在市場敲鑼掃街宣導時，讓人眼睛為之一亮，許多民眾紛紛上前索取宣導品，直呼第一次與波麗士大人零距離接觸，感受到祝福與庇佑，覺得趣味又創意十足，達到極佳的宣傳效果。

交通組組長陳敬中表示，今年以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為3大主軸，民眾春節返鄉及外出旅遊，可以查詢「台中交通網」APP或收聽警廣，掌握即時路況、停車等資訊，避開塞車潮；轄內萬和宮在大年初一至初三（1月29日至1月31日）將實施人車分流管制與疏導，民眾可將車停在南屯國小臨時停車場或周邊停車場，再徒步進入參拜祈福。

警方表示，近，114年度加強重要節日安全維護專案即將展開，自114年1月20日晚間10點至2月3日晚間12點，啟動為期15天的加強重要節日安全維護專案，警方提供「協助維護民眾存、提款安全服務」貼心服務；春節飲宴多，出門開車「不酒駕」、「不疲勞駕駛」、「不違規」，共創平安家園，大家安心過好年。