台版地面師詐退休女醫7300萬　她心裡一想法...7房產都抵押了　

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名退休70歲獨居女醫生在111年11月接獲假檢察官電話，以涉嫌洗錢為由要調查金流，詐團要求婦人分多次小額提領，才不會被行員詢問，等到湊足100萬，再派專人取款，女醫生擔心一生名節毀在晚年，完全依詐團指示，不但給了4700萬元現金，名下7間房子也被質押2600萬元，直到隔年5月接到警方通知，赫然發現全是騙局。

▲▼台中退休女醫生擔憂遭誣陷洗錢罪，半年被騙近7千萬，被不肖仲介帶往地政所質押房產。（圖／警方提供，下同）

婦人剛開始接到電話時，擔心遭誣陷洗錢觸法晚節不保，在未經查證下，經詐團指示多次提領現金、金條等財物，而且一再耳提面命，每次只能提領小筆現金，才不會被行員、警察詢問，當湊齊100萬時，再指派「專人」面交取款，逐步蠶食鯨吞財產。

婦人4700萬現金全被掏空，詐團還不放棄，轉而盯上名下7間房產，透過「中人」居中牽線，帶往地政事務所進行不動產質押登記，借貸2600萬，直到112年5月接獲轄區第四分局大墩派出所員警通知，婦人這才得知自己落入詐團陷阱，近7千萬積蓄被「洗劫一空」。

警方表示，該集團內部組織龐大、分工細膩，主嫌彭姓男子負責分工指派下線，相中婦人不諳手機操作，對外聯繫均透過家中電話，且以保密協定為由，阻斷其向外求助之管道，整個過程宛如日劇地面師真實上演，訊問後將彭嫌等9人依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例移送新北地檢署偵辦。

▲▼第四分局分局長陳祥麟說明詐團行騙過程。