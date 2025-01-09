女友搭小黃不讓他上車！醉男捶爆車窗　慘被警噴辣椒水逮捕

記者鄧木卿／台中報導

台中市29歲陳姓男子今（9日）天和女友等人在KTV喝酒唱歌直到凌晨4點多，女友執意自己搭計程車離去，渾身酒味的陳男想上車護送，2人當街吵了起來，巡邏員警下車了解時，陳男突然暴怒徒手打破車窗，右手掌被割傷，且情緒激動不斷大聲咆哮，還拉扯員警衣領，員警隨即噴辣椒水制止，結果情侶回不了家，全被載到派出所。

▲▼女友拒絕同搭計程車，醉男突然暴打車窗，手掌割傷。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第四分局南屯派出所警員李育萱、溫冠焜，今天凌晨巡邏經過文心南路一家KTV前，發現陳男在KTV門口大聲喧嘩咆哮，陳男一直攔阻女友搭計程車，原來是女友堅持自己搭計程車回家，但陳男執意要上車護送她回家，雙方發生口角。

渾身酒味的陳男突然暴怒，徒手拍打計程車引擎蓋，甚至打破後車窗，造成手掌遭碎玻璃劃傷，血流如注，經到場救護人員包紮後無大礙。

陳男當時情緒仍高漲，憑藉酒意不斷挑釁叫囂，員警避免事態擴大，當機立斷使用辣椒水，上銬壓制，另依警察職權行使法第19條規定實施管束，結束這場鬧劇；全案依社會秩序維護法第72條第一項第一款於公共場所，酗酒滋事、謾罵喧鬧，不聽制止者，函請依法裁罰。另計程車車窗毀損部分，司機暫不提告。