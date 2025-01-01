　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妻小睡休息竟猝死...痴情夫悲痛癱軟　台中警送暖助度難關

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台中1名痴情丈夫親筆寫下感謝信，感謝員警協助喪妻後事。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市70歲鄭姓男子和妻子感情甚篤，2人約定要白頭偕老，不料，妻子去年12月間突然身體不適，回房休息竟然一覺不醒，送醫搶救仍告不治，鄭男對於愛妻沒有交代一句遺言就離開，情緒陷入嚴重低潮，員警陳峰看了相當不捨，全力協助後續相驗手續，事情告一段落後，陳鋒收到鄭男一封感謝信，當時感動的情緒再度湧上心頭。

台中市警察局第四分局南屯派出所員警陳鋒，日前收到一封親筆信，信中感謝他溫暖協助處理喪妻後事，這封信讓從警8年的他感到驚喜又意外，坦言當時自己出於本心的關懷與問候，竟成為鄭男在困境中最大的支撐力量，如寒冬裡的一抹暖陽。

鄭男與妻子感情甚篤，事發當日，妻子感覺身體不適，便回房休息。細心的鄭男準備好晚餐欲喚醒妻子，卻發現妻子陷入昏迷，連忙通報119救護人員送醫，但妻子經搶救1天無效撒手人寰，面對愛妻驟然離世，沒有交代任何隻字片語就離開，鄭男內心彷彿被掏空般悲痛萬分，做什麼事都提不起勁。

▲▼台中1名痴情夫夫親筆寫下感謝信，感謝員警協助喪妻後事。（圖／警方提供，下同）

陳鋒在製作筆錄過程中，看到鄭男無助模樣，內心跟著難過起來，不僅協助完成後續相驗流程，還多次以言語和行動給予安慰，穩定情緒，這溫情舉動彷彿一根救命稻草，成為鄭男堅強面對生活的力量。

鄭男在順利辦完妻子安葬事宜後，心情逐漸平復，特地寫了一封感謝信，並送上點心，向警察表達深深的謝意，也讓陳鋒相當感動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
羅志祥開唱「遭觀眾砸派」　失控畫面曝光
快訊／是元介宣布結婚！
快訊／震撼彈！　《木曜4》阿部瑪利亞宣布解約
快訊／歐陽妮妮生了！　跨年夜全家「醫院迎男寶寶」
LIVE／紐約時報廣場「跨年降球」迎2025　百萬人齊聚狂歡
快訊／跨年焰火砸中日本女童！　台中市消防局開罰了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

16歲少年車手吞9萬詐欺贓款...慘被當街狂毆　4煞下場曝

快訊／台東富岡漁港1女不慎落海　海巡人員救起送醫

快訊／貨車停斜坡突下滑！送貨員遭壓車底　救出急送醫

固定架鬆脫煙火射偏！害日本6歲女童眼睛燙傷　廠商挨罰10萬

「妳幫我超久」工人開心感謝成鐵證　約砲13歲少女判刑4年2月

未禮讓行人挨罰2千元　駕駛：先進國家沒有在算3個枕木紋的

妻小睡休息竟猝死...痴情夫悲痛癱軟　台中警送暖助度難關

快訊／火焚折屍塞冰箱！狠嫌被逮起出手槍、子彈　法院裁准羈押禁見

阿兵哥騙包養！誘17女拍私密片　恐嚇「得不到就毀掉妳」下場曝

試車搶走500萬賓士AMG逃4天　撞警車再衝進田裡...超糗畫面曝

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」

火焚折屍塞 #冰櫃 ！ 主嫌落網嗆記者：關你屁事啊

炎亞綸現身台南跨年　驚喜合唱蔡黃汝！

安心亞爆乳馬甲裝「幫你呼呼」辣翻　「一字馬.M字腿」13分鐘組曲開全Mic

女買拖把二度退貨被拒 #大東夜市 咆哮警強制送醫 #台南

小哈利曾反抗父母「疫情飛紐約就學」　拒絕迎合他人審美「把人生的秀演好」

16歲少年車手吞9萬詐欺贓款...慘被當街狂毆　4煞下場曝

快訊／台東富岡漁港1女不慎落海　海巡人員救起送醫

快訊／貨車停斜坡突下滑！送貨員遭壓車底　救出急送醫

固定架鬆脫煙火射偏！害日本6歲女童眼睛燙傷　廠商挨罰10萬

「妳幫我超久」工人開心感謝成鐵證　約砲13歲少女判刑4年2月

未禮讓行人挨罰2千元　駕駛：先進國家沒有在算3個枕木紋的

妻小睡休息竟猝死...痴情夫悲痛癱軟　台中警送暖助度難關

快訊／火焚折屍塞冰箱！狠嫌被逮起出手槍、子彈　法院裁准羈押禁見

阿兵哥騙包養！誘17女拍私密片　恐嚇「得不到就毀掉妳」下場曝

試車搶走500萬賓士AMG逃4天　撞警車再衝進田裡...超糗畫面曝

四川124歲阿婆慶生！笑稱：閻王爺都把我忘了

花蓮台灣好行「郵輪式公車」受歡迎　即起抽號搭車...杜絕搶位

辛巴威正式廢除死刑！　約60名死囚「減刑為監禁」

高市大同醫院2025元旦長庚接棒　經營權轉換...陳其邁親曝利多　

快訊／呂政儒12場禁賽令期滿　本周是否出賽正式揭曉

16歲少年車手吞9萬詐欺贓款...慘被當街狂毆　4煞下場曝

影／男童當面問「我要當總統！你支持我嗎？」　賴清德笑：當然會

「台灣觀光100亮點」1月焦點在屏東　遊亮點還可抽好禮

東歐陷困境！烏克蘭拒讓俄羅斯天然氣借道　摩爾多瓦進入緊急狀態

是元介宣布結婚…交往2年多套牢圈外女友　「1314發文時間」超閃

社會熱門新聞

元旦奪命車禍！28歲男自撞「鋼管插喉」當場慘死

新莊16歲少年跨年夜墜樓亡

快訊／台中跨年晚會突傳緊急通報！

即／蔡阿嘎帶警察上門強制執行！　蘿拉家搜出喪屍煙彈

台南跨年晚會插曲！布條綁汽球飄空中

醉女叫車遇惡司機被帶回家脫褲猥褻！

台中跨年會場警報二度響起！別再來了

日本6歲女童遭煙火燙傷　盧秀燕：釐清原因

妻小睡休息竟猝死痴情夫悲痛　台中警送暖

北檢抗告理由　蔡壁如翻供成關鍵

新北放1314煙火　驚見「煙火船燃燒」

蘿拉涉毒被帶回警局！強制執行時蔡阿嘎也在場

柯文哲自爆收押時「4大特殊待遇」

金門跨年晚會狂出包　無人機排字看不懂

更多熱門

相關新聞

台版地面師詐退休女醫7300萬　7房產都拿去抵押　

台版地面師詐退休女醫7300萬　7房產都拿去抵押　

台中市1名退休70歲獨居女醫生在111年11月接獲假檢察官電話，以涉嫌洗錢為由要調查金流，詐團要求婦人分多次小額提領，才不會被行員詢問，等到湊足100萬，再派專人取款，女醫生擔心一生名節毀在晚年，完全依詐團指示，不但給了4700萬元現金，名下7間房子也被質押2600萬元，直到隔年5月接到警方通知，赫然發現全是騙局。

台中婦遭反鎖陽台呼救沒人理　爬下3樓受困獲救

台中婦遭反鎖陽台呼救沒人理　爬下3樓受困獲救

台中黑車左轉對撞機車　騎士空中翻滾重摔

台中黑車左轉對撞機車　騎士空中翻滾重摔

買家賣家兩頭騙！16條通詐欺男落網

買家賣家兩頭騙！16條通詐欺男落網

弟酒後罵父惹怒兄　水果刀球棒對戰....2人都受傷

弟酒後罵父惹怒兄　水果刀球棒對戰....2人都受傷

關鍵字：

痴情夫中四分局

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊

趙露思「走路搖晃站不穩」復健畫面曝！

恭喜！　5生肖2025旺爆

元旦奪命車禍！28歲男自撞「鋼管插喉」當場慘死

鄭家純醫生老公「首露臉」！

政論漫畫家魚夫肝癌過世　發現時已末期

陸跨年眾女星大唱中文版〈APT.〉挨批難聽

等101煙火！一群人「全拍錯棟」ICU醫笑翻

新莊16歲少年跨年夜墜樓亡

王瞳爆祕戀小2歲金曲才子「五官神似艾成」

快訊／台中跨年晚會突傳緊急通報！

《偷偷藏不住》男星跨年「對嘴忘拿麥克風」尷尬畫面曝

即／蔡阿嘎帶警察上門強制執行！　蘿拉家搜出喪屍煙彈

台南跨年晚會插曲！布條綁汽球飄空中

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸

更多

最夯影音

更多

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面