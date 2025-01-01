妻小睡休息竟猝死...痴情夫悲痛癱軟　台中警送暖助度難關

▲▼台中1名痴情丈夫親筆寫下感謝信，感謝員警協助喪妻後事。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市70歲鄭姓男子和妻子感情甚篤，2人約定要白頭偕老，不料，妻子去年12月間突然身體不適，回房休息竟然一覺不醒，送醫搶救仍告不治，鄭男對於愛妻沒有交代一句遺言就離開，情緒陷入嚴重低潮，員警陳峰看了相當不捨，全力協助後續相驗手續，事情告一段落後，陳鋒收到鄭男一封感謝信，當時感動的情緒再度湧上心頭。

台中市警察局第四分局南屯派出所員警陳鋒，日前收到一封親筆信，信中感謝他溫暖協助處理喪妻後事，這封信讓從警8年的他感到驚喜又意外，坦言當時自己出於本心的關懷與問候，竟成為鄭男在困境中最大的支撐力量，如寒冬裡的一抹暖陽。

鄭男與妻子感情甚篤，事發當日，妻子感覺身體不適，便回房休息。細心的鄭男準備好晚餐欲喚醒妻子，卻發現妻子陷入昏迷，連忙通報119救護人員送醫，但妻子經搶救1天無效撒手人寰，面對愛妻驟然離世，沒有交代任何隻字片語就離開，鄭男內心彷彿被掏空般悲痛萬分，做什麼事都提不起勁。

陳鋒在製作筆錄過程中，看到鄭男無助模樣，內心跟著難過起來，不僅協助完成後續相驗流程，還多次以言語和行動給予安慰，穩定情緒，這溫情舉動彷彿一根救命稻草，成為鄭男堅強面對生活的力量。

鄭男在順利辦完妻子安葬事宜後，心情逐漸平復，特地寫了一封感謝信，並送上點心，向警察表達深深的謝意，也讓陳鋒相當感動。