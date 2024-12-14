婦1天2次衝郵局匯款！　轉帳給敘利亞朋友、14萬買藥...都是假的

記者白珈陽、唐詠絮／彰化報導

彰化1名7旬郭姓婦人誤信網路交友，某日上午前往郵局，要匯款14萬3000元給「敘利亞友人」，經行員懷疑匯款用途，請警方說服郭婦遭到詐騙，順利阻止郭婦匯錢；但同1天下午，郭婦再度出現在郵局，這次理由則是要匯款賣她特效藥的「推銷員」，金額同樣是14萬3000元，差點在1天之內陷入不同手法、相同金額的騙局裡，幸好這次警方再度趕到，保住郭婦血汗錢。

▲郭姓婦人上午到郵局匯款，行員、警方勸說是遭到詐騙。（圖／警方提供）



彰化警分局指出，大埔派出所上週中午接獲郵局行員報案，稱1名70多歲郭姓婦人，準備匯款14萬3000元要給異國友人，匯款用途有疑慮，報警處理。

郭婦向警方說，這位友人是在網路上認識的，對方自稱人在敘利亞，準備了一份「大禮」要寄送給她，但需要高額運費，請郭婦代付。警方立刻跟郭婦分析，這是一起「假交友、真詐財」的詐騙模式，郭婦才恍然大悟，沒有寄錢。

不過同一天下午，郭婦又拿著匯款單出現在郵局，準備以同樣金額匯款，但這次的對象換成1名推銷特效藥的男子，警員趕到現場後，得知男子聲稱他賣的藥「可治療多項疑難雜症」，警員趕緊跟郭婦說，「這些都是話術，連醫生都不能保證能治百病，他怎麼敢開口？」郭婦這才意識到，自己差點在一天之內連續掉入2場詐騙陷阱。

▲同日下午郭婦又要郵局匯款，警方再次勸說，是遭到詐騙。（圖／警方提供）



彰化警分局呼籲民眾，詐騙手法花樣百出，不管是異國交友還是推銷神奇藥品，目的都是誘騙民眾匯款。凡遇涉及金錢的要求，務必要提高警覺，尤其是不熟悉的人或過於誘人的承諾，應立即向警方或金融機構查證，切勿輕易轉帳或匯款。