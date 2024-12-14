　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

婦1天2次衝郵局匯款！　轉帳給敘利亞朋友、14萬買藥...都是假的

記者白珈陽、唐詠絮／彰化報導

彰化1名7旬郭姓婦人誤信網路交友，某日上午前往郵局，要匯款14萬3000元給「敘利亞友人」，經行員懷疑匯款用途，請警方說服郭婦遭到詐騙，順利阻止郭婦匯錢；但同1天下午，郭婦再度出現在郵局，這次理由則是要匯款賣她特效藥的「推銷員」，金額同樣是14萬3000元，差點在1天之內陷入不同手法、相同金額的騙局裡，幸好這次警方再度趕到，保住郭婦血汗錢。

▲▼ 。（圖／警方提供）

▲郭姓婦人上午到郵局匯款，行員、警方勸說是遭到詐騙。（圖／警方提供）

彰化警分局指出，大埔派出所上週中午接獲郵局行員報案，稱1名70多歲郭姓婦人，準備匯款14萬3000元要給異國友人，匯款用途有疑慮，報警處理。

郭婦向警方說，這位友人是在網路上認識的，對方自稱人在敘利亞，準備了一份「大禮」要寄送給她，但需要高額運費，請郭婦代付。警方立刻跟郭婦分析，這是一起「假交友、真詐財」的詐騙模式，郭婦才恍然大悟，沒有寄錢。

不過同一天下午，郭婦又拿著匯款單出現在郵局，準備以同樣金額匯款，但這次的對象換成1名推銷特效藥的男子，警員趕到現場後，得知男子聲稱他賣的藥「可治療多項疑難雜症」，警員趕緊跟郭婦說，「這些都是話術，連醫生都不能保證能治百病，他怎麼敢開口？」郭婦這才意識到，自己差點在一天之內連續掉入2場詐騙陷阱。

▲▼ 。（圖／警方提供）

▲同日下午郭婦又要郵局匯款，警方再次勸說，是遭到詐騙。（圖／警方提供）

彰化警分局呼籲民眾，詐騙手法花樣百出，不管是異國交友還是推銷神奇藥品，目的都是誘騙民眾匯款。凡遇涉及金錢的要求，務必要提高警覺，尤其是不熟悉的人或過於誘人的承諾，應立即向警方或金融機構查證，切勿輕易轉帳或匯款。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
只輸給五月天！　「最期待尾牙表演第二名」是他們
遊客闖鐵軌拍照！遭阿里山林鐵列車擦撞
爆料「OpenAI侵權」吹哨者！26歲前員工陳屍家中
南韓百萬人上街！　IU提供麵包熱食
快訊／確定了！　陳韻文簽下5年合約
2025新制懶人包！　禁用一次性旅宿備品
專訪／生涯轉捩點恩人！郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話
獨／胡宇威被爆耍特權　插隊引眾怒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車牌被註銷「掛假牌上路」　桃園男逆向又蛇行...警破窗逮人

包手男連撞9車害命　台中警連3天大執法「又逮23人酒駕」

北市爛醉男路上閒晃「狂砸無辜汽車」　酒醒到案承認：我斷片

遊客闖鐵軌拍照！遭阿里山林鐵列車擦撞　左腳受傷送醫

母K他命藏抽屜害2幼女誤食　童言驚爆：媽媽拿白色東西刮刮刮

疑妻外遇嗆斷手腳筋「我10幾年要關沒差」　夫後悔求減刑被駁回

新北義消防宣25週年！侯友宜祈願幸福　消防月曆蛋糕超吸睛

桃園女迴轉「誤踩油門」猛撞2大3小車　栽進工地超慘畫面曝

婦1天2次衝郵局匯款！　轉帳給敘利亞朋友、14萬買藥...都是假的

下體頂2幼女！狼父強辯：我可以別人不行　法官給緩刑理由曝

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

10歲女童唱《Lydia》　流暢真假轉音獲網讚！

妻看完周杰倫演唱會爆哭　求老公告別式要播《回到過去》

東籃戀破局..張立東喊：擴大經營！　Yuri.一粒.李雅英..7女神夢幻聯動

轎車路口左轉衝出沒在看　直行車來不及閃直接撞上

老婆左右不分鬧尷尬　尪給台階來避免吵架

車牌被註銷「掛假牌上路」　桃園男逆向又蛇行...警破窗逮人

包手男連撞9車害命　台中警連3天大執法「又逮23人酒駕」

北市爛醉男路上閒晃「狂砸無辜汽車」　酒醒到案承認：我斷片

遊客闖鐵軌拍照！遭阿里山林鐵列車擦撞　左腳受傷送醫

母K他命藏抽屜害2幼女誤食　童言驚爆：媽媽拿白色東西刮刮刮

疑妻外遇嗆斷手腳筋「我10幾年要關沒差」　夫後悔求減刑被駁回

新北義消防宣25週年！侯友宜祈願幸福　消防月曆蛋糕超吸睛

桃園女迴轉「誤踩油門」猛撞2大3小車　栽進工地超慘畫面曝

婦1天2次衝郵局匯款！　轉帳給敘利亞朋友、14萬買藥...都是假的

下體頂2幼女！狼父強辯：我可以別人不行　法官給緩刑理由曝

日女大生兼職風俗妹！　泡泡浴房內「遠距上課」嗨喊：超賺

一貫道民眾赴陸遭捕　綠委籲蔣萬安：在雙城論壇向中國抗議

陸GDP保衛戰！　中央財辦喊：今年預計增長5%左右

胡金龍盼退休前再奪冠 　「別讓賴總統等太久」

37歲美國女沒上大學　靠「幫狗鏟屎」年收破650萬台幣

林承飛仍在等待與樂天談約　林立樂見12強拍紀錄片登大銀幕

車牌被註銷「掛假牌上路」　桃園男逆向又蛇行...警破窗逮人

只輸給五月天！　「最期待尾牙表演第二名」是他們...現身信義區暴動了

中山美穗驗屍爆爭議！　「遺體24小時放警署」學者質疑警方2舉動

幕後／考試院人事17日表決　國民黨團點名這幾位「不會全部放行」

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

社會熱門新聞

郭彥均遭詐「台北東區公寓頭期款」金額曝

科技男吃掉極品女下屬！快樂200次對話曝性癖

台中燒肉店賣過期肉遭起訴　離職員工吹哨領84萬獎金

機車3貼路口碰撞聯結車　姑姪噴飛濺血2死1傷

秦偉「獄中模樣」曝光！　客串微電影獲獎

獨／女信徒圍繞血水聖靈創辦人　孩子見他喊：老爸

即／國3龍井段轎車翻覆！車上疑有幼兒　警消搶救中

修車廠老闆遭重壓亡！疑千斤頂故障

即／國1后里段南向6車追撞　回堵1公里

即／聯結車撞腳踏車　女騎士頭被輾過命危

害母女成雙屍　「假柴鼠」臉書粉專又復活

新北31歲警呼大麻遭逮　記2大過免職

秦偉性侵判7年8月　第三度申請假釋結果出爐

即／台南某幼兒園爆虐童　多人遭巴頭、摔床上

更多熱門

相關新聞

「永靖謝平安」登場！點3步驟免費送冠軍帽

「永靖謝平安」登場！點3步驟免費送冠軍帽

中部年度文化盛事「永靖謝平安家年華」明天(14日)上午10時於苗木之鄉永靖揭開序幕，在鄉親的敲碗聲中，頂新和德文教基金會特別邀請集團味全龍的龍將、啦啦隊員到場體驗謝平安文化與民同樂；也將免費送出千頂12強冠軍紀念帽跟民眾結緣，明天到場民眾，只要輕鬆三步驟，就有機會領到限量紀念帽。

停車被罵白癡！女駕駛失眠憂鬱求償60萬

停車被罵白癡！女駕駛失眠憂鬱求償60萬

彰化火車站半裸男發酒瘋　與2警扭打遭大外割

彰化火車站半裸男發酒瘋　與2警扭打遭大外割

來台邊玩邊賺錢卻當車手　馬國網紅頻喊冤

來台邊玩邊賺錢卻當車手　馬國網紅頻喊冤

飆速122K撞死警　男涉2販毒遭重判

飆速122K撞死警　男涉2販毒遭重判

關鍵字：

網路詐騙彰化警方救援匯款詐騙手法

讀者迴響

熱門新聞

郭彥均遭詐「台北東區公寓頭期款」金額曝

科技男吃掉極品女下屬！快樂200次對話曝性癖

車諾比核災「狗群變異」　可抵抗輻射

好癢！醫驚見一根毛「11隻蟲蟲在爬」　她羞吐：都沒洗

3女學生「同時挺孕肚」：同一個爸爸

左營深夜傳地層下陷！建案旁路面塌陷

外婆「逆齡」被當嫩嬰媽！　網看照片突破盲點

幫Toyz教訓失敗！蹦闆輸了改名「統神的狗」

LINE一口氣公開「4項新功能」

習近平國慶文告刪6個字　呂秀蓮：重要訊號

競國關廠解雇員工拖累股價！　宣布自救買庫藏股8000張

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況：已交代遺言

台中燒肉店賣過期肉遭起訴　離職員工吹哨領84萬獎金

台式麵包不是麵包　醫生喊別當三餐吃

更多

最夯影音

更多

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面