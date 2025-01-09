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大陸 大陸焦點 特派現場

「西藏小男孩壓廢墟下」欺騙網友　官方：注意甄別虛假AI圖

▲▼ 西藏震後AI假圖流竄 。（圖／翻攝 抖音）

▲ 西藏日喀則震後出現AI假圖流竄網路，欺騙網友愛心捐款或騙取點讚數 。（圖／翻攝 抖音）

記者任以芳／綜合報導

西藏日喀則市定日縣1月7日9時05分，發生6.8級地震，網路上許多關於災情消息陸續釋出，真真假假讓外界難以辨識。近期出現「壓在廢墟下小男孩」，西藏當地政府也迅速搜集「打假」圖片影片，提醒民眾不要誤信上當，甚至受騙捐款。

大陸西藏日喀則市定日縣（北緯28.50度，東經87.45度）7日發生6.8級的強烈地震，震源深度為淺層地震只有10公里。這場地震不僅讓當地居民感受十分強烈，其震中位置特殊，距離全球最高峰珠穆朗瑪峰僅有65公里。

地震發生後，大陸網路開始出現許多災後相關消息，隨著大陸救難隊進駐震後災區，網路出現海量救災情況，真真假假讓人難以分辨。

其中，「被壓廢墟下的小男孩」引發廣泛關注，木啊驗顯是一名五彩毛線帽子的小男孩被壓在倒塌的廢墟，全身鋪滿塵土，但表情有瞪大眼睛或閉眼，畫風看起來相當詭異。

實際上，這張小男孩圖片是由AI生成，網友明顯糾錯，圖中孩子的左手顯示為六根手指，不少知名平台網站也在相關影片下方文字提示：「疑似使用AI生成技術，請謹慎甄別」。雖有提示，不少大陸網友被誤導，紛紛在留言區關注男孩的生命安全，甚至大量被轉載。

▲▼ 西藏震後AI假圖流竄 。（圖／翻攝 抖音）

▲西藏最新消息，整理出網路上假消息，提醒外界甄別 。（圖／翻攝 抖音）

根據西藏今9日發布最新消息，地震後已經有許多網民舉報，有部分自媒體利用網絡舊圖、AI智能技術等手段合成發佈日喀則市定日縣地震不實圖片及影音，相關訊息嚴重誤導大眾。

西藏當地政府對於網路假傳消息立刻「打假」，包括「被壓廢墟下的小男孩」「母親用身體護著孩子」「賑災捐款與聯繫方式」等不實假訊息，全部被公布都是假消息，提醒大陸民眾愛心不要被不法份子利用。

綜合陸媒報導，上述圖片系由AI工具創作，原始作者在2024年11月18日發佈相同畫面的短影音，雖然源頭有聲明是AI生成，但傳播過程中，被更多網民誤傳，加上「未標注」是AI創作，造成以訛傳訛的假消息。

據了解，大陸有多款AI智能APP，挑選其中一個輸入「日喀則地震嬰兒被埋」的關鍵詞，軟件在未給予任何侵權、違規、虛假消息等干預提示下，自動生成了多張相關圖片。

同時，平台相關影片也可順利發出，約一小時後，平台才對影片內容進行備注「疑似使用AI生成技術」。依照這樣流程，確實有很多虛假訊息在網路流竄防不勝防，西藏官方出手「打假」頂多有告知提醒，未必做方位防堵，必須靠網友個人識別。

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