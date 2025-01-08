天未亮就收到警報！西藏強震釀126死　災民：起初沒在意繼續睡

記者廖翊慈／綜合報導

西藏日喀則市定日縣7日上午9點05分發生規模6.8地震，震源深度10公里。官方統計指出，截至7日晚上10點，已有126人罹難，188人受傷，搜救仍在進行中。一位災民芹寶表示，事發當下還在睡夢中，起初收到地震預警時，沒在意還繼續睡。

▲▼現場房屋殘骸。（圖／翻攝自微博）

據《鳳凰衛視》報導，芹寶表示，「那天早上8點12分時，手機響起了地震預警，當時規模並不大，我們沒有在意就繼續休息了，因為這邊天亮得比較晚，要到8點40分左右天才開始亮，所以我們決定再睡一會兒。」

▲西藏強震災民芹寶。（圖／翻攝自微博）

她說道，「然而，到了9點多，大約是9點10多分的時候，手機再次響起地震警報，同時，整個房子開始搖晃，我們都站不穩，於是，我們迅速打開門逃到屋外，磚石不斷掉落，對面的車輛也被砸中，不僅如此，對面房屋也出現了裂痕。」

芹寶表示，她和丈夫正在距離震央60公里外的拉孜縣，他們開一年的商店受損嚴重，門前遍地是碎石，但樓房的整體框架仍保持完整，「回想6.8地震當下，很恐慌，第一時間就跑出了室外。」

▲芹寶開的商店。（圖／翻攝自微博）

芹寶指出，目前她所在的村莊停電，但有網路，村民都在戶外避難，「我們目前待在車上。」

定日縣位於中國西南邊陲，位於聖母峰腳下，南與尼泊爾接壤，縣域平均海拔4500公尺，全縣總面積1.38萬平方公里，總人口6萬多人，是西藏人口最多的邊境大縣。

▲救災工作仍持續中。（圖／新華社，上同）