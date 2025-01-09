　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

蛇年春節將屆　集集鎮、林保署南投分署邀名師現場揮毫贈春聯

▲林業保育署南投分署本周六將邀請名師現場揮毫贈春聯，也歡迎民眾選購買國產材除舊佈新。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲林業保育署南投分署本周六將邀請名師現場揮毫贈春聯，也歡迎民眾選購買國產材除舊佈新。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

蛇年春節將屆，林業保育署南投分署為拉近民眾與草屯鎮草鞋墩雅舍的距離及推廣優質國產材，將於1月11日(星期六)上午10時起，在草鞋墩雅舍前廣場舉辦「金蛇納福迎新春-名師現場揮毫贈春聯及國產材展售活動」，現場提供免費限量春聯及優質國產材產品展售。

林保署南投分署長李政賢表示，本次活動將準備130幅免費春聯的額度，民眾可挑選喜愛的對聯詞句、再由8位書法名家現場揮毫，並結合國立台灣工藝研究發展中心及台大實驗林管理處，共同推廣和販售國產材相關產品，歡迎民眾踴躍參加。

▲林業保育署南投分署本周六將邀請名師現場揮毫贈春聯，也歡迎民眾選購買國產材除舊佈新。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲林業保育署南投分署本周六將邀請名師現場揮毫贈春聯，也歡迎民眾選購買國產材除舊佈新。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲林業保育署南投分署本周六將邀請名師現場揮毫贈春聯，也歡迎民眾選購買國產材除舊佈新。（圖／記者高堂堯翻攝）

集集鎮公所也將於1月10日(五)在鎮公所大門口舉辦「金蛇迎春 集祥獻瑞」新春揮毫送春聯活動，預計早上9點開筆，於至下午3時30分結束，特別邀請陳朝松、陳明塗、許世恭、蔡秉軒、陳芳賜、陳瑞榮、盧金花、吳振益、黃鈺銓、林啟文、李枝明，以及楊惠如所率汲集墨坊書法團隊鍾淑珍、林錦哲、黃森成、陳麗芳、陳錫明等十七位在地書法名家參與。

顉長吳大村表示，今年的揮毫送春聯活動開場將由楊惠如師生共同創作書寫表演，展現集集藝文薪傳的精神，還特別邀請吳振益現場提供蛇年創意版畫印製分送，數量有限，歡迎鎮民踴躍前來索取春聯，亦歡迎各界雅好藝文人士前來參加，一同分享傳統書法藝術之美、感受集集小鎮的在地豐美文化與親切的人情味。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
她「生活正常+沒壞習慣」卻罹癌！　科學家揭元凶
獨／台中5寶爸承諾結紮　毀約再生1孩！
日本流感大爆發！　增31萬例創新高
撤離洛杉磯！　整條路塞爆畫面曝光
洛杉磯野火5死！　網紅闖入「火場前自拍」被罵爆
路過恐中鏢！染麻疹「症狀變化曝光」　醫：擴散臉和全身
又一起！　25歲陸鮮肉模特兒泰緬失聯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大學學測18日起連3天登場　竹市祝福考生金榜題名

科技輔助救災搶救更給力　南消六大攜手東陽實業辦理搶救演練

回饋社會　企業再次捐贈南消救護車

發獎助金弘揚太平媽祖大愛　西螺福興宮嘉惠雲彰200學子

屏東縣府春節食安宣導　健康年菜「6招安心過好年」

南投信義鄉台大實驗林承租戶難納農保　立委游顥盼放寬資格

女半夜開車進河濱公園「後輪卡水溝」　屏東警緊急救援

蛇年春節將屆　集集鎮、林保署南投分署邀名師現場揮毫贈春聯

枋寮警防搶演練空拍機緝凶　幼兒園師生直呼：好酷好逼真

基隆消防推「1216家庭逃生計畫」　定期演練提升全民防災能力

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

胡椒粉加太多出事了！ 黑衣人持棍痛毆 #豆乳雞老闆 #台南

遭通緝18年大毒梟 #黃正成 遭押解抵台！正面曝光...曾名列十大惡人榜

【走路要看路】陸女邊走邊低頭滑手機　遭氂牛原地撞飛

#馬來西亞 理髮師耐心和自閉兒互動 媽感動：找了8年終於能好好剪

大學學測18日起連3天登場　竹市祝福考生金榜題名

科技輔助救災搶救更給力　南消六大攜手東陽實業辦理搶救演練

回饋社會　企業再次捐贈南消救護車

發獎助金弘揚太平媽祖大愛　西螺福興宮嘉惠雲彰200學子

屏東縣府春節食安宣導　健康年菜「6招安心過好年」

南投信義鄉台大實驗林承租戶難納農保　立委游顥盼放寬資格

女半夜開車進河濱公園「後輪卡水溝」　屏東警緊急救援

蛇年春節將屆　集集鎮、林保署南投分署邀名師現場揮毫贈春聯

枋寮警防搶演練空拍機緝凶　幼兒園師生直呼：好酷好逼真

基隆消防推「1216家庭逃生計畫」　定期演練提升全民防災能力

先探／別當韭菜　元月行情EPS才是硬道理

大學學測18日起連3天登場　竹市祝福考生金榜題名

小甜甜移居大陸「高樓層新家」曝光！　滿意1設施：期待安頓完

獨／台中警「集體開假單」案再往上延燒　3線1警官被傳喚

富邦金2024年賺逾1個股本暫居冠　全年豪賺1511.6億創新高

遭酸是老女人…金曲歌后「氣到狂瘦20公斤」　還被嫌太胖不能發片！

竹科工程師「初戀愛上人妻」　她談1條件就離婚！網傻：腦壞了嗎

獨／台中清苦5寶爸承諾結紮　毀約與妻再生1孩晉升「6寶爸」

悍將戰力補強未完！持續物色好手　教練團異動大致底定

日本流感大爆發！「1周新增31萬例」創新高　43地區達流感警報

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

地方熱門新聞

前立委林正峰辭世　享年76歲

三重建商補償受災戶20萬、租客3萬

南投113年詐騙金額逾14億假投資佔6成4

桃園雨水下水道人孔創新　道路安全與提升

桃園稽查工業用化學品　非法添加於食品

台南和順轉運站試營運啟動安南區新地標歡慶落成

提升火場救災效能南消導入新裝備優化指揮體系

基隆市立田徑場跑道選定藍色　謝國樑曝原因

屏東市公所元宵發送「高屏舊鐵橋」小提燈

內埔客家文化園區春節遊客多　交通疏導措施曝

「LINE BOT」服務林保分署輕鬆管理國有林地租約

全國語文競賽台南市府表揚151組台南隊師生

基捷土地開發主管機關　與雙北共同推動聯合開發

快訊／國道8號西向10.3公里大貨車爆胎側翻駕駛受傷送醫

更多熱門

相關新聞

高鐵春節「再加開12班」周六開賣　47班區間車自由座放大

高鐵春節「再加開12班」周六開賣　47班區間車自由座放大

春節9天連假將至，台灣高鐵公司今宣布，為加強服務旅客，將再加開12班次列車（南下5班、北上7班），1/11凌晨0時起開放預購，因應春節疏運的自由座人潮，擴大台中以北區間的自由座運能，共有47班次行駛南港—台中、停靠沿途各站的區間列車，均配置8節自由座車廂。

年前資金需求照過來！　一表看入帳基金最後贖回日

年前資金需求照過來！　一表看入帳基金最後贖回日

台彩豪灑10.5億蛇年春節加碼破紀錄　大樂透連旺20天史上最長

台彩豪灑10.5億蛇年春節加碼破紀錄　大樂透連旺20天史上最長

春節國道估初三最塞　11條短、長途替代道路一次看

春節國道估初三最塞　11條短、長途替代道路一次看

關鍵字：

蛇年春節春聯國產材

讀者迴響

熱門新聞

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

「1款飲料」喝出一堆病！癌王機率增22%　每周飲用上限曝

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路

麻疹一開始像感冒　醫曝3常見症狀

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

北韓2脫北人妻遭「當庭處決」下場慘！

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

更多

最夯影音

更多

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面