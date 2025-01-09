蛇年春節將屆　集集鎮、林保署南投分署邀名師現場揮毫贈春聯

▲林業保育署南投分署本周六將邀請名師現場揮毫贈春聯，也歡迎民眾選購買國產材除舊佈新。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

蛇年春節將屆，林業保育署南投分署為拉近民眾與草屯鎮草鞋墩雅舍的距離及推廣優質國產材，將於1月11日(星期六)上午10時起，在草鞋墩雅舍前廣場舉辦「金蛇納福迎新春-名師現場揮毫贈春聯及國產材展售活動」，現場提供免費限量春聯及優質國產材產品展售。

林保署南投分署長李政賢表示，本次活動將準備130幅免費春聯的額度，民眾可挑選喜愛的對聯詞句、再由8位書法名家現場揮毫，並結合國立台灣工藝研究發展中心及台大實驗林管理處，共同推廣和販售國產材相關產品，歡迎民眾踴躍參加。

集集鎮公所也將於1月10日(五)在鎮公所大門口舉辦「金蛇迎春 集祥獻瑞」新春揮毫送春聯活動，預計早上9點開筆，於至下午3時30分結束，特別邀請陳朝松、陳明塗、許世恭、蔡秉軒、陳芳賜、陳瑞榮、盧金花、吳振益、黃鈺銓、林啟文、李枝明，以及楊惠如所率汲集墨坊書法團隊鍾淑珍、林錦哲、黃森成、陳麗芳、陳錫明等十七位在地書法名家參與。

顉長吳大村表示，今年的揮毫送春聯活動開場將由楊惠如師生共同創作書寫表演，展現集集藝文薪傳的精神，還特別邀請吳振益現場提供蛇年創意版畫印製分送，數量有限，歡迎鎮民踴躍前來索取春聯，亦歡迎各界雅好藝文人士前來參加，一同分享傳統書法藝術之美、感受集集小鎮的在地豐美文化與親切的人情味。