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新春採購大省荷包！　MITSUI OUTLET PARK正月迎春祭最高7%回饋

▲MITSUI OUTLET PARK「正月迎春祭」將於1/10~2/9熱鬧開跑！長達31天3折起、刷卡消費滿額贈刷卡金或贈禮之外，更是把新春優惠再放大的最佳時機。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲MITSUI OUTLET PARK「正月迎春祭」將於1/10~2/9熱鬧開跑！長達31天3折起、刷卡消費滿額贈刷卡金或贈禮之外，更是把新春優惠再放大的最佳時機。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

喜迎小龍年，MITSUI OUTLET PARK「正月迎春祭」將於1/10~2/9熱鬧開跑！本次除長達31天3折起、刷卡消費滿額贈刷卡金或贈禮之外，更是把新春優惠再放大的最佳時機！

顧客只需動動手指加入APP會員，就有機會再享最高7％點數大回饋、點數3倍贈、聯名滿額禮、開運搶紅包等好康，從年前採買開始就大省荷包，超豐富優惠拿到手軟！

▲MITSUI OUTLET PARK「正月迎春祭」將於1/10~2/9熱鬧開跑！長達31天3折起、刷卡消費滿額贈刷卡金或贈禮之外，更是把新春優惠再放大的最佳時機。（圖／記者林東良翻攝，下同）

1/10~1/19期間，APP會員單筆消費滿1萬元贈500點、滿3萬元贈1800點、滿5萬元贈3500點，回饋率最高達7%，買越多省越多！緊接著在1/25~2/2春節連假期間，凡單筆消費滿3000元，可享會員點數三倍贈。

抽獎方面，1/23~1/27顧客憑單筆500元發票，可參加「千本引」日式抽獎，每日限量200份並且是通通有獎，最高可抽到萬元折價券！全檔期間消費滿3000元，可再參加「高雄-大阪單人來回機票+國際盛會入場體驗(價值約21000元)」抽獎活動！APP會員還可於指定日期搶紅包，有機會領取餐飲88元、物販288元電子抵用券。

另一方面，本次消費滿額，還可再把限量的「熊抱哥幸運系列公仔」盲盒，或是知名插畫家「小高潮色計事務所」合作的開運紅包或春聯斗方等聯名贈禮帶回家！

▲MITSUI OUTLET PARK「正月迎春祭」將於1/10~2/9熱鬧開跑！長達31天3折起、刷卡消費滿額贈刷卡金或贈禮之外，更是把新春優惠再放大的最佳時機。（圖／記者林東良翻攝，下同）

春節期間，設施內也將舉辦包括太鼓和互動表演等走春活動。同時，現場也以電影《玩具總動員》人氣角色熊抱哥為主題，新推出充滿粉紅色調「迎賓大明星」造景，彷彿洋溢著草莓般的甜蜜氛圍。「怪獸電力公司」集章活動也好評加開，2/3~2/9凡是完成集章與指定任務，可兌換皮克斯限量禮品，為走春時光增添趣味。

▲MITSUI OUTLET PARK「正月迎春祭」將於1/10~2/9熱鬧開跑！長達31天3折起、刷卡消費滿額贈刷卡金或贈禮之外，更是把新春優惠再放大的最佳時機。（圖／記者林東良翻攝，下同）

喜迎小龍年，MITSUI OUTLET PARK「正月迎春祭」將於1/10~2/9熱鬧開跑！本次除了長達31天3折起、刷卡消費滿額贈刷卡金或贈禮之外，更是把新春優惠再放大的最佳時機！顧客只需動動手指加入APP會員，就有機會再享最高7%點數大回饋、點數3倍贈、聯名滿額禮、開運搶紅包等好康，從年前採買開始就大省荷包，超豐富優惠拿到手軟！

1/10~1/19期間，APP會員單筆消費滿1萬元贈500點、滿3萬元贈1800點、滿5萬元贈3500點，回饋率最高達7％，買越多省越多！緊接著在1/25~2/2春節連假期間，凡單筆消費滿3000元，可享會員點數三倍贈。

▲MITSUI OUTLET PARK「正月迎春祭」將於1/10~2/9熱鬧開跑！長達31天3折起、刷卡消費滿額贈刷卡金或贈禮之外，更是把新春優惠再放大的最佳時機。（圖／記者林東良翻攝，下同）

抽獎方面，1/23~1/27顧客憑單筆500元發票，可參加「千本引」日式抽獎，每日限量200份並且是通通有獎，最高可抽到萬元折價券！全檔期間消費滿3000元，可再參加「高雄-大阪單人來回機票+國際盛會入場體驗(價值約21000元)」抽獎活動！APP會員還可於指定日期搶紅包，有機會領取餐飲88元、物販288元電子抵用券。

另一方面，本次消費滿額，還可再把限量的「熊抱哥幸運系列公仔」盲盒，或是知名插畫家「小高潮色計事務所」合作的開運紅包或春聯斗方等聯名贈禮帶回家！

▲MITSUI OUTLET PARK「正月迎春祭」將於1/10~2/9熱鬧開跑！長達31天3折起、刷卡消費滿額贈刷卡金或贈禮之外，更是把新春優惠再放大的最佳時機。（圖／記者林東良翻攝，下同）

春節期間，設施內也將舉辦包括太鼓和互動表演等走春活動。同時，現場也以電影《玩具總動員》人氣角色熊抱哥為主題，新推出充滿粉紅色調「迎賓大明星」造景，彷彿洋溢著草莓般的甜蜜氛圍。「怪獸電力公司」集章活動也好評加開，2/3~2/9凡是完成集章與指定任務，可兌換皮克斯限量禮品，為走春時光增添趣味。

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新春採購荷包MITSUI OUTLET PARK正月迎春祭

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