新春採購大省荷包！　MITSUI OUTLET PARK正月迎春祭最高7%回饋

▲MITSUI OUTLET PARK「正月迎春祭」將於1/10~2/9熱鬧開跑！長達31天3折起、刷卡消費滿額贈刷卡金或贈禮之外，更是把新春優惠再放大的最佳時機。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

喜迎小龍年，MITSUI OUTLET PARK「正月迎春祭」將於1/10~2/9熱鬧開跑！本次除長達31天3折起、刷卡消費滿額贈刷卡金或贈禮之外，更是把新春優惠再放大的最佳時機！

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另一方面，本次消費滿額，還可再把限量的「熊抱哥幸運系列公仔」盲盒，或是知名插畫家「小高潮色計事務所」合作的開運紅包或春聯斗方等聯名贈禮帶回家！

春節期間，設施內也將舉辦包括太鼓和互動表演等走春活動。同時，現場也以電影《玩具總動員》人氣角色熊抱哥為主題，新推出充滿粉紅色調「迎賓大明星」造景，彷彿洋溢著草莓般的甜蜜氛圍。「怪獸電力公司」集章活動也好評加開，2/3~2/9凡是完成集章與指定任務，可兌換皮克斯限量禮品，為走春時光增添趣味。

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