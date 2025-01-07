陸黃牛狂收蛇年「賀歲鈔」　2000元入手一轉「秒賺8倍」

▲大陸央行發行的蛇年紀念幣及紀念鈔。（圖／翻攝每日經濟新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸央行（中國人民銀行）推出蛇年紀念幣及紀念鈔後，受到不少藏家及民眾喜愛，使得「黃牛」感到有利可圖，趁著昨（6）日是官方第四個兌換日，紛紛到銀行外等候，詢問民眾直接轉手的可能。上海一銀行分行外，不少人自稱是古玩商收購，也有人坦率地表示，「我就是黃牛！」

▲黃牛在銀行外等待收購蛇年紀念鈔。（圖／翻攝每日經濟新聞）

《每日經濟新聞》報導，根據（大陸）央行安排，2025賀歲幣的發行數量為1億枚，面值10元（人民幣，下同）；賀歲鈔的發行數量為1億張，面值20元。預約承辦銀行於2025年1月3日至1月9日辦理預約兌換。

一名古玩收藏店老闆透露，面額20元的普通的「蛇鈔」，市場上50元收，「價格高一點了，昨天是40元，這個價格每天都在變化。如果是號碼比較好的，一打（100張）可以給到1.8萬元。」也就是說，2000元成本的100張「蛇鈔」，一轉手便可獲利1.6萬元。

▲民眾在銀行內排隊購買蛇年紀念幣或紀念鈔。（圖／翻攝每日經濟新聞）

在兌換期開始前，二手市場上的蛇年紀念幣和蛇年紀念鈔已經被熱炒，兌換首日最高溢價曾達到150%。然而，二手交易平台上的普通蛇年紀念鈔和紀念幣的報價在5日已明顯下降。

專家提醒，蛇年紀念幣和紀念鈔發行量很大，「雖然現在市場熱度很高，但價格波動會較大，如果大量囤貨炒作，可能會虧損或難以變現。」