30男同志開「露天群交趴」！打野戰自拍30分鐘性愛片　長相全都露

▲警方已透過人臉辨識系統，鎖定30名涉案人士，預計將其傳喚到案。（圖／翻攝自diariodorio）



記者王佩翊／編譯

巴西有30多名男子相約在著名海攤大開群交趴，歡慶跨年，而過程也被路人拍下，po上網後隨即在Instagram、X和TikTok等社交媒體上引發熱議。由於這些人的公開性行為已涉及公然猥褻，因此當地警方已經介入調查，並透過高科技人臉識別技術，從數據庫中比對涉案人士，預計將他們傳喚到案。不僅如此，警方還發現有涉案人士自行拍攝過程，並上傳至成人網站，而相關影片也意外成為破案關鍵。

綜合巴西媒體報導，有30多名男性疑似為了慶祝跨年，2024年12月31日集結在里約熱內盧阿爾波多爾海灘（Pedra do Arpoador），進行群體性行為。相關影片隨即被路人拍下po上網，荒謬行徑也引發爭議，而網友更將此案戲稱為「阿爾波多爾海灘大亂交」（Surubão do Arpoador）。

里約熱內盧第12警察局接獲通報後，已於1月3日展開調查。警方宣布，目前已掌握附近監視器錄影，並將這些影片交由費利克斯帕謝科識別研究所（Instituto de Identificação Félix Pacheco），將利用高科技人臉辨識技術，匡列出涉案人士。

根據最新進度，警方已經識別出至少30名在阿爾波多爾海灘參與公開群體性行為的男子，並計劃傳喚這些涉事男子到案說明。

警方使用的這款高科技人臉比對系統，是由當地交通部門提供的辨識技術，將從民事和刑事數據庫中比對出最多100名相似人物，再由專家手動進行比對。

警方表示，最終分析報告會列出名單，但無法直接指認犯罪嫌疑人，因此具體責任仍需經由進一步調查來確定。根據巴西刑法第233條，參與或表演公開猥褻行為可被視為犯罪，違者可能面臨罰款或監禁。

據了解，社群媒體上大量的影片和照片成功協助警方加速破案，這些影片包含參與者的面部特徵、刺青以及穿著，提升辨識準確度。不僅如此，成人網站上還有一段長達30分鐘、由參與者親自拍攝並上傳的影片，成為警方重要的調查證據。