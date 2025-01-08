獨／郭哲敏「斷腿小弟」發福現身！假賣超跑詐1.6億　出庭拒認罪

記者黃宥寧／台北報導

「八八會館」負責人郭哲敏的昔日小弟、內湖威登租賃公司負責人李冠濰，因涉及以「一車多賣」和虛構投資計劃非法吸金，詐得1億6000餘萬元，與共犯郭政德、劉峻岫被依偽造文書等罪起訴。士林地院今（8）日首開庭，3人均否認犯行。李更在開庭前1週才委任律師，其律師以卷宗龐大為由，表示需更多時間準備辯護內容。

▲「八八會館」負責人郭哲敏的昔日小弟、內湖威登租賃公司負責人李冠濰利用一車多賣吸金遭起訴，今法院首開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

李冠濰今現身庭上，體型明顯發福，與過去形象相比大有不同，他更臨時抱佛腳，在開庭前1週才委任律師。其律師表示，因卷宗多達70餘冊，無法在短時間內完成檢閱，將於後續庭審中補充辯護要旨。

庭審中，3名被告均已委任辯護律師，對於檢方的起訴內容「步調一致」否認犯行，並試圖撇清自身責任。法官聽取雙方陳述後，諭知3月續行準備程序。

▲李冠濰曾遭仇家斷腿。（合成圖／翻攝自當事人臉書）

起訴指出，39歲的李冠濰原本經營租賃及機場接送業，因財務困難積欠員工薪水，2020年將公司遷至台北內湖，成立「威登租賃公司」，轉型經營超跑買賣。李透過郭政德牽線，以高額回報為誘餌，吸引投資人，假借豪車買賣、酒類投資等名目非法吸金，短短數年間詐得1.6億元。

其中，李冠濰以2006年出廠的保時捷GT3 RS和718 GTS為誘餌，重複出售給不同投資人，偽造解約書並製作假帳戶餘額掩蓋財務困境。李還利用「百億拿督總裁」莊周文被扣押的超跑，謊稱協助解押車輛，並以高額分潤吸引投資人，再次得手上千萬元。副總經理劉峻岫則幫助李偽造銀行支票、虛報財務狀況，助長騙局持續運作。

昔日，李冠濰一度辯稱，詐騙所得的大部分資金已被「小明」郭哲敏拿走，自己並非案件主謀。根據檢方調查，李聯手郭政德及劉峻岫，利用虛構投資名目和重複售車等手段詐騙投資人，涉及違反《銀行法》第29條及《刑法》詐欺罪，3人均被起訴。

案件中牽涉的「百億總裁」莊周文及其他12人，檢方經調查認定，無犯罪意圖或參與詐騙證據，予以不起訴處分。