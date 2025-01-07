承業生醫出事了！營運長勾醫師逃稅4千萬　物理師見好康參一腳

▲承業集團營運長涉逃漏稅，醫師物理師助攻。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區承業生醫投資控股公司營運長李姓男子，自2014年起與分屬阮綜合醫院、豐原醫院及左營海軍醫院放射腫瘤科的醫師與物理師勾結，透過人頭帳戶隱匿收入，累計漏報所得近新台幣4000萬元，成功逃漏稅款超過千萬元。士林地檢署偵結，認李男及其他10名被告違反《稅捐稽徵法》中詐術逃漏稅捐罪及幫助逃漏稅捐罪，因補稅完畢，予以緩起訴處分。

緩起訴指出，上市公司承業生醫（股票代號4164）與阮綜合醫院、屏東醫院、豐原醫院及左營海軍醫院等多家醫院合作，承包放射治療中心業務，並透過高比例分成獲取醫療收入，其中集團最高可分配96%。為提高收入，李姓營運長向醫師及醫學物理師提供獎金誘因，鼓勵轉介病患至治療中心。

然而，部分醫療人員為逃避所得申報，利用其他被告的名義掛名簽約，將獎金匯入人頭帳戶以隱匿所得。其中，1名呂姓物理師在2014年至2021年間漏報所得達1856萬餘元，逃稅金額高達492萬元。

經查，李姓營運長與梁姓、張姓等4名醫師及物理師勾結，利用張姓及彭姓等7人的名義隱匿所得，其餘人員則協助提供帳戶分配收入，檢方認為，這些行為不僅造成國庫重大損失，也破壞稅收公平性，考量11人均坦承犯行，部分人已主動補繳稅款，予以緩起訴，處分金依涉案情節分別為4萬至40萬元，緩起訴期間為1年。