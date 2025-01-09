屏東市公所元宵發送「高屏舊鐵橋」小提燈　傳遞地方特色

▲屏東市公所元宵節發送特色小提燈。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為迎接元宵佳節，屏東市公所精心設計了一款兼具地方文化意涵與環保概念的小提燈，將於近日陸續發送給全市國小1至6年級學童。這款小提燈以「高屏舊鐵橋」為設計主題，融合「形、意、色」三大特色，既展現屏東在地文化，也傳遞愛護地球的環保理念。

屏東市公所設計的小提燈在「意」的部分，結合屏東國定古蹟高屏舊鐵橋的形象，將鐵橋結構融入提燈蛇身與提把設計，象徵歷史文化的延續，讓孩子透過燈籠了解屏東的地方故事，增強對家鄉的認同感。

在「形」的設計上，小提燈不僅能隨提燈時的手部擺動而左右晃動，蛇身中間還加入屏東市徽，隨動作敲擊出有趣的效果。此外，蛇舌採用重錘設計，模仿真蛇靈巧擺動的模樣，生動有趣。提把部分則可拆分安裝於燈籠底部，讓孩子可以體驗舞龍的樂趣，在遊戲中提升手眼協調能力，寓教於樂。

色彩方面，小提燈以紅、黃、藍、綠四大基礎色為主軸，搭配馬卡龍色系設計，營造出活潑繽紛的視覺效果，吸引學童目光的同時，也提升他們的色彩感知能力。

考量到傳統提燈電池難以回收、對環境造成污染的問題，市公所特別將「環保創意」融入小提燈設計，除採用節能LED燈外，還附贈「無電池光源供電線」，不需使用電池即可點亮小提燈。如此設計不僅完全解決廢棄電池的環保困擾，也讓孩子們從小學習珍惜資源、愛護地球。

市長周佳琪表示，元宵節不僅是傳統節慶，也是凝聚地方文化與情感的重要時刻。此次設計的小提燈，期望能透過融入地方特色與環保理念，讓孩子們在享受節慶樂趣的同時，也能學習珍惜資源，認識屏東文化；希望這份充滿屏東意象的暖心設計照亮孩子們的笑容，也點亮環保的未來！