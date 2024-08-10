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百名青少年導覽屏東市中央商圈　加拿大網紅YouTuber也來了

▲屏東市公所今(10)日辦理屏東風華90活動 。（圖／屏東市公所提供）

▲屏東市公所今(10)日辦理屏東風華90活動 。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所今(10)日辦理屏東風華90活動，與教育部青年發展署屏東青年志工中心及中央商圈店家規劃「2024屏東國際走讀日」。有百位的青少年以外語導覽屏東市中央商圈，許多在台國際友人特別從高雄搭車來到屏東參與此活動。

▲屏東市公所今(10)日辦理屏東風華90活動 。（圖／屏東市公所提供）

▲屏東市公所今(10)日辦理屏東風華90活動 。（圖／屏東市公所提供）

這次活動為了擴大參與，認識中央商圈店家的故事。主辦單位在中央商圈路口，中華路上規劃徒步展區，邀請民眾與親子家庭，走讀認識屏東商圈文化。並設有闖關攤位開放市民朋友動手體驗，活動在店家、人群與多種語言穿插中精彩交會，為過去與現在的屏東市增添另一番情趣與歷史意義。

其中知名加拿大網紅YouTuber「Prozzie」也以在台國際友人身份，特別來參與屏東國際走讀日活動。屏東市長周佳琪特別擔任導覽員，介紹屏東市的百年店舖如德安中藥房、百茂種子行等給Prozzie認識，期許更多的外國人能認識屏東市。

周佳琪市長表示，屏東市中央商圈成立已經超過一甲子年，有著許多人的記憶，過去走在中華路、逢甲路散步逛街的年代，那是每位屏東人最珍貴的記憶。現在，我們期許透過讓孩子、青年開始先認識屏東開始，間接培養熟識自己的地方文化脈絡。透過外語導覽與民眾一同參與。未來，這些孩子都能成為讓屏東市打開視野的種子。

教育部青年發展署屏東青年志工中心執行長趙文俊說明，屏東國際走讀日已辦理三屆，成為了每年暑假教育部青年署與中央商圈店家一同協力的青年導覽活動。感謝屏東市公所今年協力與支持，讓活動能推向國際去。我們期待，未來能有更多機會與屏東市有特色店家合作，讓國際走讀屏東市商圈特色成為每一年孩子都要來屏東服務學習的品牌行動。

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