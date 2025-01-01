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屏東市元旦升旗+健行　場面熱絡萬人嗨翻

▲屏東市公所元旦升旗暨健走活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市公所元旦升旗暨健走活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所於1月1日上午6時30分，在市公所前廣場舉辦「元旦升旗典禮暨健行活動」，天色未亮，就見到許多民眾陸續往市公所方向前進，估計吸引逾萬人參與，場面非常熱絡，致背包數量不足，公所改發兌換券應急，要委由廠商加工製作。

▲屏東市公所元旦升旗暨健走活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市公所元旦升旗暨健走活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

升旗典禮邀請屏東市後備軍人輔導中心太鼓隊演出，節奏有力的鼓聲，震撼全場。聯合國多元發展協會則帶來精彩的「中東宮廷舞」，悠揚的音樂搭配華麗的舞姿，令在場民眾看到目不轉睛。緊接著屏東市建國實驗小學五年級學生以舞龍舞獅，熱鬧歡喜迎新年，護旗進場入場，並擔任升旗手。當全場高唱國歌，展現民眾團結凝聚、愛國愛鄉意識。

升旗典禮結束後，由市長周佳琪、市民代表會主席林淑香及與會貴賓共同鳴槍後，超過萬名民眾齊步走，展開全程約 4 公里的健行活動。

大夥由台糖街出發，沿途行經縣民公園4號入口、殺蛇溪右岸、地坑、雙園遊憩、秘境花園、地景劇場、地標塔、沿殺蛇溪右岸等地，最後再回到台糖街。走完全程的民眾，獲得市公所特製的健走實用後背包，相當開心。

民眾表示，「在新年第一天，可以和家人朋友共同參與市公所舉辦的元旦升旗典禮，非常有意義。藉由健行活動，和大夥漫步縣民公園、欣賞沿途美景，同時也能強健體魄，真的是一舉數得。」

周佳琪表示，很開心市公所這項活動能受到逾萬位市民朋友們熱烈迴響；回顧2024年，市公所在市民代表會的支持之下，推動各項市政，其中還包括重陽節禮金發放及生育補助津貼等等的福利措施，無非就是期盼打造屏東市幸福宜居平安好生活願景，讓市民能安居樂業，市公所也做好萬全準備，繼續努力拚博，攜手全民邁向2025。

由於參與民眾太過踴躍，遠超過市公所原先預估贈品數量，有民眾未領得市公所特製的實用後背包，市公所感謝市民朋友體諒，緊急改發兌換券，並承諾要求廠商緊急製作，定會讓所有參與民眾皆能獲得紀念品，屆時請民眾憑兌換券至市公所領取。後續相關訊息民眾可隨時關注市公所官網及臉書粉絲專頁。

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