山陀兒重創公園路樹！屏東市民間團體攜手護樹　協力公所救災

▲屏東市民間團體自發攜手護樹 。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

山陀兒颱風狂襲過後，屏東市多座公園滿目瘡痍，許多路樹倒塌，景象令人心痛。但屏東市民們展現了對這座城市深厚的愛與溫暖，發起護樹救援行動。

市公所感謝屏東縣板彈球協會暨屏東市豐榮社區發展協會邱國江理事長、屏東縣歡樂匹克恊會會長劉凱文及陽光逍遙單車協會蔡長興理事長等人率同團體成員數十人，在今(6日)上午自發組織行動，與公部門並肩作戰，攜手在千禧公園展開護樹救援行動。

今天一早在千禧公園集結了大批人馬，男女老少每人手上拿著榔頭、鏟子、圓鍬及鐵絲、刀剪等工具，3或5人成組帶開，走到今年3月屏東市公所甫新栽植卻被山陀兒颱風襲擊側歪傾斜的30棵茄冬樹前，一字排開聽著養護人員示範護樹救援要領後，彼此合作奮力扶持救樹，期盼茄冬樹繼續成長茁壯。

屏東市長周佳琪表示，這次護樹行動展現了民間團體與公部門的協力合作，感謝所有參與救援的市民朋友:「大家的努力讓屏東市的樹木生命得以延續，也因此為下一代樹立愛護生長所在、珍惜生命的榜樣。屏東市因為有你們，未來將更加幸福美好！」

她強調，屏東的未來不僅要靠城市的建設，也依賴著市民朋友對自然環境的關懷與行動。再次感謝屏東縣歡樂匹克恊會會長劉凱文、屏東縣板彈球協會暨屏東市豐榮社區發展協會邱國江理事長及陽光逍遙單車協會蔡長興理事長等3人率領團隊自發發動護樹行動，為連日奔波救災人力有限的公所送來助力與溫暖。