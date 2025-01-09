7退役軍官「當中共內應」密組叛軍　綠委提修國安法停發退休給與

▲復康聯盟黨曾推派資深藝人劉尚謙（劉睿宸）參選桃園第6選區立委。（圖／翻攝自劉尚謙臉書）



記者杜冠霖／台北報導

復康聯盟黨主席，同時也是退役軍官的屈宏義因收受中國金援，在台發展親共組織充當內應，連同屈宏義在內，一共有7名退役軍官被依違反《國安法》遭台中高分檢提起公訴。對此，綠委陳冠廷昨（8日）指出，此事嚴重程度前所未見，中共對台的滲透挑戰正全面升級。陳直言，自己已擬具《國家安全法》修法，強化「違反效忠國家職責罪章」，將原條文三審定讞改為一審判決有罪即暫停發放退休（職、伍）給與，防止涉案人員在司法程序期間繼續危害國安。

屈宏義2019年結識中國機構「深圳市新四軍研究會」擔任首長的張昌國等人，長期收受金援，發展組織並吸收多名軍職背景人員，籌建武裝部隊、伺機刺探並收集國軍營區與軍事據點情報，甚至繪製AIT地形圖資提供給對岸，並規劃行動三部曲，先在台成立政黨，再來介入參選透過民代管道發聲，建立內應武裝力量，以狙殺為目標的「武裝組織」。

對此，陳冠廷表示，從過去操弄體制內輿論，到灰色地帶作戰手法的海域威脅，如今甚至進一步擬具狙殺行為，已顯現出中共對台灣國家體制的全面性破壞意圖，而涉案的退將極可能觸犯刑法中內亂與外患罪章。

陳冠廷示警，此次情資搜集行動的範圍不僅危及台灣的生存環境，還涉及美國在台協會（AIT）台北辦事處等重要機構。這會對台灣與友邦的關係以及國際社會對我國的信任造成直接影響。此舉不僅侵害台灣國土與主權，更企圖削弱國際間對台的穩定支持。

針對中共吸收威脅，陳冠廷表示，已擬具《國家安全法》第十三條修正草案，強化「違反效忠國家職責罪章」，提升對涉案人員的懲處與威懾效能。具體措施包括：將原條文三審定讞改為一審判決有罪即暫停發放退休（職、伍）給與，防止涉案人員在司法程序期間繼續從事可能危害國家安全的活動。

陳冠廷強調，軍人是國家安全穩定的重要支柱，背負全體台灣人民的期待與信任。若他們未履行效忠國家的義務，不僅破壞自身的道德操守，更嚴重損害社會風氣與國家利益，因此會持續採取最嚴格的態度處理國家安全，針對叛國行為，絕不寬容。