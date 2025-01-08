幫爸媽抽江蕙演唱會門票！妹子忽略1規則崩潰：可以通融嗎

▲江蕙即將在台北和高雄一共舉行20場演唱會。（圖／寬宏藝術提供）

圖文／CTWANT

台語天后「二姐」江蕙睽違10年重返舞台，今年7月至9月將在台北和高雄舉辦共20場演唱會，門票採「實名登記抽選制」，吸引超過260萬人搶票。就有女子幫爸媽登記，結果抽中之後才發現忽略一個規定，以致於有一個人無法進場，讓她崩潰不已。

原PO在《Threads》貼出江蕙演唱會的會員實名抽籤結果，她登記了2張順利中籤，但原本是想要孝親買給爸媽，但查了一下規定才發現，當時是用自己的會員登記，因此本人一定要進場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO十分兩難，想給爸媽的門票，變成只有一個人可以去，不知道如何是好，「還是江蕙可以大發慈悲通融一次，只要訂票人身分證上面的父母名字對得起來的話，就可以讓爸媽進場呢？」

▲演唱會規定實名制。（圖／翻攝自寬宏售票系統）

貼文曝光後，引發一陣討論，「實名制就是登記抽獎的那位一定要到」、「真的拜託看清楚再登記齁」、「本人一定要到，我也抽中了，想說嘗試修改一下入場人，但是無法，只能本人帶著其他同行者入場」、「買票當下都有說，怎麼還是一堆人一堆問題」、「抽之前都不會看規則嗎？」

據了解，江蕙演唱會門票的抽選結果在1月7日中午12點以會員Email通知，也可自行到寬宏售票系統的會員專區「抽籤查詢」，若沒在1月9日中午12點前完成繳費，即被視為放棄中籤資格；而第1次沒中籤的人，可以期待第2次抽籤機會，將於1月13日中午12點公布。

延伸閱讀

▸ 猛男帶小孩3個月竟「斷崖式衰老」 8塊肌帥哥變爺爺…全網看傻

▸ 什麼事都向婆婆報備 人妻遭52歲尪「洩漏隱私」怒了：媽寶無誤

▸ 原始連結