桃園消防局獲贈百萬幫浦車　吳重燈、許金桐夫妻回饋社會

▲桃園市許金桐女士與過世先生吳重燈伉儷致贈市值逾百萬幫浦消防車給消防局第三大隊，由局長龔永信代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府消防局今（8）日舉行幫浦消防車捐贈典禮，許金桐女士以已過世先生吳重燈名義捐贈市值逾百萬幫浦車，由消防局局長龔永信代表受贈。許金桐女士表示，「行善即是最大的學習」，與先生吳重燈在世時曾討論過捐贈車輛回饋社會，這輛消防幫浦車將贈予消防局第三大隊使用；龔永信感謝吳重燈伉儷善心回饋，消防幫浦車可載運移動式消防幫浦、消防機器人等救災裝備，對於狹小巷弄火警可說是如虎添翼。

消防局第三大隊今天上午舉辦消防幫浦捐贈儀式，高齡80歲的捐贈者許金桐女士說，平常聽到救護車響笛聲，體認消防工作相當辛苦，隨著消防救災勤務日益繁重，車輛需求亦隨之提高，因此決定以已過世先生「吳重燈」與自己名義回饋鄉里，捐贈幫浦消防車一輛給消防局第三大隊大園分隊使用。

▲桃園市許金桐女士捐贈市值逾百萬幫浦消防車給消防局第三大隊，局長龔永信回贈感謝狀。（圖／記者沈繼昌翻攝）



許金桐女士認為，「行善即是最大的學習」，先生吳重燈在世時曾討論過捐贈車輛回饋社會，因緣際會下得知永健長青促進協會總幹事沈皜先生四兄弟姊妹，去年曾捐贈桃園市消防局災情勘查車2輛與救災裝備器材給偏遠山區分隊，因此也願秉持感恩惜福之心，以實際行動支持消防工作。



消防局局長龔永信強調，大園地區因航空城開發計畫，各類火警案件亦隨之增加，不少鄉間小路因狹窄大型消防車無法進入救災，這次受贈幫浦消防車應可發揮其機動性能，及時載運移動式消防幫浦、消防機器人等救災裝備，對於狹小巷弄火警可以說是如虎添翼，希望透過這次捐贈，引發更多善心人士致力於回饋鄉里。