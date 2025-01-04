跨年搭舞台傳死亡意外　北市勞檢處：將追究雇主管理疏失責任

▲台北市36歲臨時工在台北市政府府前廣場搭建跨年舞台時，不慎從約20公尺高的鷹架墜落身亡。（圖／記者袁茵攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市每年都在府前廣場舉辦跨年晚會，但去年12月時，舞台搭建過程發生工人意外墜落身亡，經查死者為36歲的「救贖方舟」樂團的主唱阿利克（Lawai Arik）。針對議員質疑快速復工，北市勞檢處今（4日）說明，此次事件已召開審查會議以三階段最嚴格標準審定，確保施工環境工作者安全無虞始准復工；本案初步認定事故當下雇主未確實使勞工戴用安全帶，將依法追究管理疏失責任。

議員許淑華說，意外當天防墜網疑似遭移除，「這中間有什麼原因，是人為疏失？還是意外導致？」要求主責單位觀傳局要追溯事發原因，查明所有情況。議員陳怡君質疑，蔣萬安有空參加跨年，沒空慰問關心搭設鷹架不幸墜落地面死亡的勞工，踏著勞工的鮮血歡樂，「難道這就是大家俗稱的暖男市長？」

勞檢處長梁蒼淇說，勞檢處25日當天立即予以部分停工，並要求現場改善後方能繼續施工；事發後，施工單位針對主舞台高處的作業便立即停工，並進行相關改善措施。

梁蒼淇表示，接著在26日施工單位提交復工計畫，勞檢處於同日召開復工審查會議，會中針對復工計畫提出修正意見，施工單位針對修正意見9項補正後，勞檢處於27日再度召開會議，會議針對所提修正後復工計畫經審查後同意，並於當日下午至現場查核。

梁蒼淇說，27日現場勘查發現仍有部分防墜措施未改善完畢，即嚴格檢視所有防墜措施，確認改善措施完成後，於下午4點50分同意復工。

梁蒼淇指出，本次勞檢處依勞動部所定「勞動檢查機構停復工作業要點」第6點，針對停工原因消滅之查證，已召開復工審查會議書面審查等三階段最嚴格標準審定之，確保施工環境工作者安全無虞始准復工。

「本案調查仍在進行中，初步認定事故當下雇主未確實使勞工戴用安全帶，勞檢處將依法追究相關承案廠商管理疏失責任。」梁蒼淇說，有關慰助事項，27日由施工單位辦理部分慰助金交付家屬，相關慰助事項由各相關單位處理中，家屬如有相關疑慮，勞檢處也有專人協助積極辦理。

梁蒼淇強調，本案職業安全接依法處理，現場檢查符合直安相關規定後，才同意復工，相關違法事項也將依法就則，絕不寬貸。本處已加快腳步撰寫重大災害報告書，並召開重大災害檢討會議，後續將報告書移請中央職安署核備後，即可發給家屬。