　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跨年搭舞台傳死亡意外　北市勞檢處：將追究雇主管理疏失責任

▲▼台北市36歲臨時工在台北市政府府前廣場搭建跨年舞台時，不慎從約20公尺高的鷹架墜落，送醫後不治身亡。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市36歲臨時工在台北市政府府前廣場搭建跨年舞台時，不慎從約20公尺高的鷹架墜落身亡。（圖／記者袁茵攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市每年都在府前廣場舉辦跨年晚會，但去年12月時，舞台搭建過程發生工人意外墜落身亡，經查死者為36歲的「救贖方舟」樂團的主唱阿利克（Lawai Arik）。針對議員質疑快速復工，北市勞檢處今（4日）說明，此次事件已召開審查會議以三階段最嚴格標準審定，確保施工環境工作者安全無虞始准復工；本案初步認定事故當下雇主未確實使勞工戴用安全帶，將依法追究管理疏失責任。

議員許淑華說，意外當天防墜網疑似遭移除，「這中間有什麼原因，是人為疏失？還是意外導致？」要求主責單位觀傳局要追溯事發原因，查明所有情況。議員陳怡君質疑，蔣萬安有空參加跨年，沒空慰問關心搭設鷹架不幸墜落地面死亡的勞工，踏著勞工的鮮血歡樂，「難道這就是大家俗稱的暖男市長？」

勞檢處長梁蒼淇說，勞檢處25日當天立即予以部分停工，並要求現場改善後方能繼續施工；事發後，施工單位針對主舞台高處的作業便立即停工，並進行相關改善措施。

梁蒼淇表示，接著在26日施工單位提交復工計畫，勞檢處於同日召開復工審查會議，會中針對復工計畫提出修正意見，施工單位針對修正意見9項補正後，勞檢處於27日再度召開會議，會議針對所提修正後復工計畫經審查後同意，並於當日下午至現場查核。

梁蒼淇說，27日現場勘查發現仍有部分防墜措施未改善完畢，即嚴格檢視所有防墜措施，確認改善措施完成後，於下午4點50分同意復工。

梁蒼淇指出，本次勞檢處依勞動部所定「勞動檢查機構停復工作業要點」第6點，針對停工原因消滅之查證，已召開復工審查會議書面審查等三階段最嚴格標準審定之，確保施工環境工作者安全無虞始准復工。

「本案調查仍在進行中，初步認定事故當下雇主未確實使勞工戴用安全帶，勞檢處將依法追究相關承案廠商管理疏失責任。」梁蒼淇說，有關慰助事項，27日由施工單位辦理部分慰助金交付家屬，相關慰助事項由各相關單位處理中，家屬如有相關疑慮，勞檢處也有專人協助積極辦理。

梁蒼淇強調，本案職業安全接依法處理，現場檢查符合直安相關規定後，才同意復工，相關違法事項也將依法就則，絕不寬貸。本處已加快腳步撰寫重大災害報告書，並召開重大災害檢討會議，後續將報告書移請中央職安署核備後，即可發給家屬。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
全球最長壽！日本116歲奶奶辭世「長壽秘訣曝光」　每天必喝這
FTISLAND李洪基才唱6首「屁股又出事了」　崩潰呼叫李在
快訊／北部麻疹個案7天前曾到台中　足跡公布
花蓮旅宿已百家倒閉！業者揭觀光慘澹原因
快訊／新竹工廠火警！　警消出動機器人射水搶救中
快訊／新莊男左手腕慘遭夾斷　剩一層薄皮相連
AirPods 4蛇年特別款開賣　限定小禮「只送不賣」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批蔡壁如「不懂的事情竟片面詮釋」　陳智菡：把柯文哲往死裡推

柯建銘要罷免「41藍委」　羅智強：這就是民進黨的「進步民主」？

跨年搭舞台傳死亡意外　北市勞檢處：將追究雇主管理疏失責任

槓上柯建銘！翁曉玲提「罷免總統」　修憲讓人民直接連署提案

每週都跑宜蘭！欲披藍袍選2026？　吳宗憲表態：會繼續努力

柯建銘放話「41國民黨立委全罷掉」　藍委：要戰便戰藍營沒在怕

挺蔡壁如！她曝柯文哲崩壞的關鍵　「陳智菡只會內鬥跟砸錢搞網軍」

課審會委員審查會名單出爐　藍綠各推7人「北一女師區桂芝入列」

柯建銘要罷41區域藍委！　國民黨：一定正面迎戰惡意罷免操作

影響73萬人！軍公教加薪3％未入帳　她曝原因：藍白是始作俑者

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

#館長 喊不會號召「我不是民眾黨的」遭嗆切割　本尊怒了！

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

派翠克跨年遇小S　她自己播音樂街頭熱舞XD

白車沒注意來車直接左轉...害直行車閃避不及撞上

批蔡壁如「不懂的事情竟片面詮釋」　陳智菡：把柯文哲往死裡推

柯建銘要罷免「41藍委」　羅智強：這就是民進黨的「進步民主」？

跨年搭舞台傳死亡意外　北市勞檢處：將追究雇主管理疏失責任

槓上柯建銘！翁曉玲提「罷免總統」　修憲讓人民直接連署提案

每週都跑宜蘭！欲披藍袍選2026？　吳宗憲表態：會繼續努力

柯建銘放話「41國民黨立委全罷掉」　藍委：要戰便戰藍營沒在怕

挺蔡壁如！她曝柯文哲崩壞的關鍵　「陳智菡只會內鬥跟砸錢搞網軍」

課審會委員審查會名單出爐　藍綠各推7人「北一女師區桂芝入列」

柯建銘要罷41區域藍委！　國民黨：一定正面迎戰惡意罷免操作

影響73萬人！軍公教加薪3％未入帳　她曝原因：藍白是始作俑者

高中生版畫《急將降落柬埔寨》奪獎！「家人遭簡訊詐騙」激發靈感

情侶吃鼎泰豐遇見人氣韓星！　驚呼「真的好像」沒想到就是本人

批蔡壁如「不懂的事情竟片面詮釋」　陳智菡：把柯文哲往死裡推

高中木聯／東體雙投聯手完封高苑　左投李育朋拚球速考慮選秀

北部麻疹個案7天前曾到台中　足跡公布：搭捷運、飯店用餐

「曾考慮請辭...」井端弘和自省12強敗因：台灣做得更好

角板山梅花季開幕　桃園副市長蘇俊賓力推北台最大梅園

日AV女優「海外賣淫」闇黑SOP曝！白天見面會寵粉　晚上陪睡富商

柯建銘要罷免「41藍委」　羅智強：這就是民進黨的「進步民主」？

直擊／FTISLAND李洪基才唱6首「屁股又出事了」　崩潰呼叫李在真：幫我！

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

影響73萬人！軍公教加薪3％未入帳　她曝原因：藍白是始作俑者

「堅毅不屈的DNA是豐厚遺產」　黃國昌父今告別式：心中永遠的英雄　

預告大罷免潮來了　柯建銘嗆雙罷：國民黨41個區域立委一定要罷掉

橘子轉污點證人？吳子嘉爆料：這兩天有打給她

槓上柯建銘！翁曉玲提「罷免總統」　修憲讓人民直接連署提案

柯文哲、高虹安遭綠營政治迫害？　他傻眼：檢舉他們貪污的是國民黨

青鳥翻車了！付錢查「中國身分證」網站竟有賴清德

李東憲「拿對岸身分證」　台灣戶籍恐被撤銷

6月就訂好8月出國　陳佩琪爆北檢稱「妳可以去」

白營號召小草上街「釘孤枝」　她點矛盾：讓柯文哲自證清白可能性消失

柯建銘要罷41區域藍委！　國民黨：一定正面迎戰惡意罷免操作

挺蔡壁如！她曝柯文哲崩壞的關鍵　「陳智菡只會內鬥跟砸錢搞網軍」

陳玉珍自清沒中國身分證要對賭　黃捷：要自清就支持國安法案

樂團主唱搭跨年舞台意外墜樓亡　蔣萬安：事發隔天有派人慰問

更多熱門

相關新聞

北市跨年舞台工人墜亡！議員爆防墜網疑遭移除

北市跨年舞台工人墜亡！議員爆防墜網疑遭移除

台北市每年都會在市府前廣場舉辦跨年晚會，但去年12月時，舞台搭建過程發生工人意外墜落身亡，經查死者為36歲的「救贖方舟」樂團的主唱阿利克（Lawai Arik）。對此，北市議員許淑華表示，意外當天防墜網疑似遭移除，「這中間有什麼原因，是人為疏失？還是意外導致？」要求主責單位觀傳局要用調閱監視器等任何方式追溯事發當時，查明所有情況。

柯文哲二度遭羈押禁見　蔣萬安：希望司法勿枉勿縱

柯文哲二度遭羈押禁見　蔣萬安：希望司法勿枉勿縱

樂團主唱搭跨年舞台意外墜樓亡　蔣萬安：事發隔天有派人慰問

樂團主唱搭跨年舞台意外墜樓亡　蔣萬安：事發隔天有派人慰問

ELL＆s「連跳7分鐘組曲」嗨翻全場

ELL＆s「連跳7分鐘組曲」嗨翻全場

大巨蛋演唱會波及松菸古蹟？　議員籲市府加強監測

大巨蛋演唱會波及松菸古蹟？　議員籲市府加強監測

關鍵字：

台北市蔣萬安跨年

讀者迴響

熱門新聞

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

樂團主唱跨年搭台墜亡　主持人Lulu向舞台鞠躬致哀

羈押庭法官問檢「怎麼辦啊」　旁聽席聽完笑了

她遭俄兵15人輪流性侵　痛訴殘暴虐行

北市跨年工安事故「死者是樂團主唱」！

趙露思爆被逼絕境「狂打自己巴掌」！驚恐過程曝光

恐怖女友散布性愛影片還嗆「奶太小」

九頭身警花變身劫匪　落網驚見超胸車頭燈

柯文哲涉侵占獻金　李文宗兄妹反咬全曝光

被猥褻4年半「幼幼班就開始」男童還幫獸父求情

即／公司尾牙辦「拚酒大賽」！　參賽員工隔天廁所暴斃

中市出現首例本土麻疹　20人足跡曝

農曆12月到！十二生肖運勢報你知

魏蔓突曬「燦笑孕肚對鏡自拍」

越南茶混充貼標　17萬杯喝下肚

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

#水豚 情侶跨年夜逃家！跨完年自動回家…飼主傻眼

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面