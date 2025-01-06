2天前開唱！邱軍問「像愛喝酒的人嗎」網挖出影片...竟一臉笑意

記者劉維榛／綜合報導

被視為歌壇黑馬的歌手邱軍，卻爆出去年12月27日撞死小黃駕駛，闖禍後甚至冷血落跑，躲了2天才赴警局製作筆錄。不僅如此，邱軍2025跨年晚會正常開唱，上周也出席台南飽聲音樂祭，他反問大家「我看起來是愛喝酒的人嗎？」底下觀眾回答是，邱軍竟還笑回「會自我檢討一下」。

邱軍在爆紅之際，卻爆出去年12月27日凌晨開車基隆信一路上，撞上在正路邊排班的計程車司機，其中一人搶救7天後宣告不治。在事故發生後，警方立即調閱現場監視器追查，並循線找上肇事車輛登記車主、邱軍的父親。

但邱父否認有開車外出，後才確認實際駕駛為邱軍，警方立即通知邱軍出面說明，未料邱卻以「很忙」推託，直到12月29日才主動前往基隆警局接受調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱軍在撞到人之後，甚至正常上工唱跨年晚會，而上周六（4日）也照常出席台南永康保生宮「飽聲音樂祭」，有網友挖出片段並在貼在Threads上，當時台下有民眾高聲詢問「你喝酒嗎？」邱軍一臉笑意反問大家「我看起來是愛喝酒的人嗎？」下方則回應「是」，邱軍再次笑回「那我自己檢討一下」。

▲邱軍面帶微笑回應，會檢討一下。（圖／翻攝保生宮YouTube）



據了解，邱軍到案後，警方第一時間追問肇事車輛下落，邱軍回答，因為該車右前車頭有撞擊凹陷損毀，已送往修理廠；警方再詢問是否有酒駕、以及是否知道撞到人？邱軍則否認喝酒，並稱「我不知道有撞到人？」

正因為邱軍在肇事後向前滑行約100公尺後曾短暫停下，警方立即追問原因，邱軍則回應「感覺疑似有撞到東西，所以才短暫停留，但後來覺得沒事，所以又開離現場。」

如今監視器已明確拍下撞人過程，警方認為邱軍應自知撞到人，但他卻講是「撞到東西」，大馬路上怎麼會有障礙物讓他撞？因此後續依肇事逃逸致人受傷罪將邱移送法辦；而事故發生7天後，重傷的李姓運將宣告不治，警方向檢察官報告後進行相驗，並擇期解剖以釐清死因，並於3日再次訊問邱軍，改以過失致死罪偵辦。

由於邱軍說詞避重就輕，是否有涉及酒駕、抑或是有其他肇事原因，目前仍待警方進一步釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。