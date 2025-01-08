尾牙發彩券！員工「中2727萬元」卻被公司要求平分　知情人吐內幕

▲該員工中獎的彩券。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江寧波一公司近日舉辦尾牙，並給每位員工發放一張彩券，作為活動獎品之一。一名員工表示，自己的彩券中了608萬元（人民幣，下同，約台幣2727萬元），開心之際，公司竟要求他退回，並打算將彩券獎金平分給參加尾牙的每個人，令他相當不滿。

據《紅星新聞》報導，該名員工表示，公司為了在尾牙烘托過年氣氛，買了500多張彩券發給員工，想讓大家一起熱鬧熱鬧，沒想到的是，自己的彩券竟然幸運地中了608萬元的一等獎。

該名員工說道，然而，公司在得知此事後，要求他退還這張彩券，並計劃將獎金平分給，所有參加尾牙的人，「對於公司的要求，我並不答應。」為此，雙方還鬧上了警局。

▲中國福彩。（圖／CFP）

當地警方表示，確實處理過這起糾紛，因為是一起民事糾紛，已建議當事人透過法律途徑解決。

一名公司的知情人士透露，「其實彩券在發到員工手上前，中獎號碼就已經公布了，所以發彩券前，公司老闆也交代財務人員，先核對彩券是否中獎，確認沒中獎後再下發，估計財務人員未核對清楚，就發放了彩券。」

寧波一名律師對此解釋，公司在尾牙上，將彩券贈送給員工個人，意味著公司和員工成立贈與合同，應當解釋為，公司將彩券對應的權利，贈與了員工，因此，自員工領取彩券時起，權利已轉移，公司的平分要求，缺乏法律依據。