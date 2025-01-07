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麻疹男南下台中臻愛會館吃尾牙4.5hrs　衛生局：五大症狀速就醫

▲▼尾牙,春酒,聚餐,大餐。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲麻疹境外移入個案南下台中到烏日臻愛會館吃尾牙4.5小時，接觸人數多到無法匡列，衛生局提醒民眾，若有足跡重疊都要留意。（示意圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台北一名30多歲男子被確診是境外移入麻疹個案，疫調發現，男子曾經在去年12月28日搭捷運到位在烏日的大型婚宴會館臻愛會館吃尾牙，且一待就是4個半小時，「尾牙場人數多到無法匡列接觸者」。今天在市政會議上，台中市長盧秀燕特別提醒民眾留意，如有足跡重疊，出現出疹、發燒、咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動聯繫居住地衛生所並告知活動史，以利安排就醫診治。

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

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▲台中市政府公布一名麻疹境外移入個案足跡，曾經到烏日吃尾牙，提醒民眾留意 。（圖／台中市政府提供）

台中市政府公布2名麻疹確診個案足跡，都是年輕男性，其中1人被列為台中本土個案，先到外縣市醫院照顧家人，之後跨年夜又到高雄狂歡，之後出現症狀後在高雄就醫確診，但同樣面臨到接觸者太多，無法匡列，讓高雄市政府不敢鬆懈。另一名境外移入個案為30多歲男性，則是搭捷運到台中烏日臻愛會館吃尾牙，之後再搭高鐵回程台北。

衛生局指出，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫接觸傳播，出疹前後4天均具傳染力，接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗是預防麻疹最有效的方法，近期東南亞及國內麻疹疫情有升溫趨勢，請市民朋友避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒到流行地區。

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