林秉文稱為「處理個人事情」逃亡　吳怡萱酸：沒靠山能有這種待遇？

▲民眾黨發言人吳怡萱。（資料圖／翻攝吳怡萱臉書）

記者袁茵／台北報導

涉88會館地下匯兌案的林秉文棄保潛逃，遭到新北地院通緝後，竟於8日臉書狂發文稱逃亡不是因為司法，而是有太多個人的事要處理，遭國民黨立委徐巧芯要求回來接受審判後，反嗆「回去的時間是我自己來訂的」。民眾黨發言人吳怡萱8日諷刺地說，林秉文若不是有靠山，豈能有這種待遇，並列舉前民眾黨主席柯文哲遇到的狀況，痛批司法看人辦案。

面對林秉文從8日凌晨至今不斷發文，還大嗆徐巧芯等言論，吳怡萱於臉書發文表示，「林秉文的發文，狠狠給了民進黨政府一記大耳光。」300萬棄保潛逃的通緝犯，公開發臉書嗆聲「回去的時間是我自己來訂的」，還說自己「不是逃亡」而是「處理私事」，「若不是背後有靠山，豈能有這種待遇？」

吳怡萱提及，如果背後沒有靠山，會面臨「無法滅證的資料都在都委會，卻約談一堆黨公職列證人影響黨務運作」、「羈押4個月找不到證據，3000萬、7000萬、電子腳鐐，最後還是羈押禁見」、「綠色媒體、側翼連續幾個月造謠抹黑，摧毀人格」等狀況，暗指因京華城、政治獻金案遭羈押禁見的柯文哲。

吳怡萱指出，從無保請回的陳啓昱到300萬棄保潛逃的林秉文，給足時間、保密空間，讓這些人「保有人權」去「處理個人事務」再回來面對司法，「每個人都可以為自己辯駁，但可笑的是這司法制度，因人而異、看人辦案，部分遵從上意的鷹犬，把整個體制都陪葬，司法如何找回公信？」

▼涉及88會館地下匯兌案的通緝犯林秉文8日凌晨於臉書發文，與國民黨立委徐巧芯對嗆。（圖／翻攝自Facebook／林秉文海海林生）