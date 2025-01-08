　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林秉文稱為「處理個人事情」逃亡　吳怡萱酸：沒靠山能有這種待遇？

▲▼民眾黨發言人吳怡萱。（圖／翻攝吳怡萱臉書）

▲民眾黨發言人吳怡萱。（資料圖／翻攝吳怡萱臉書）

記者袁茵／台北報導

涉88會館地下匯兌案的林秉文棄保潛逃，遭到新北地院通緝後，竟於8日臉書狂發文稱逃亡不是因為司法，而是有太多個人的事要處理，遭國民黨立委徐巧芯要求回來接受審判後，反嗆「回去的時間是我自己來訂的」。民眾黨發言人吳怡萱8日諷刺地說，林秉文若不是有靠山，豈能有這種待遇，並列舉前民眾黨主席柯文哲遇到的狀況，痛批司法看人辦案。

面對林秉文從8日凌晨至今不斷發文，還大嗆徐巧芯等言論，吳怡萱於臉書發文表示，「林秉文的發文，狠狠給了民進黨政府一記大耳光。」300萬棄保潛逃的通緝犯，公開發臉書嗆聲「回去的時間是我自己來訂的」，還說自己「不是逃亡」而是「處理私事」，「若不是背後有靠山，豈能有這種待遇？」

吳怡萱提及，如果背後沒有靠山，會面臨「無法滅證的資料都在都委會，卻約談一堆黨公職列證人影響黨務運作」、「羈押4個月找不到證據，3000萬、7000萬、電子腳鐐，最後還是羈押禁見」、「綠色媒體、側翼連續幾個月造謠抹黑，摧毀人格」等狀況，暗指因京華城、政治獻金案遭羈押禁見的柯文哲。

吳怡萱指出，從無保請回的陳啓昱到300萬棄保潛逃的林秉文，給足時間、保密空間，讓這些人「保有人權」去「處理個人事務」再回來面對司法，「每個人都可以為自己辯駁，但可笑的是這司法制度，因人而異、看人辦案，部分遵從上意的鷹犬，把整個體制都陪葬，司法如何找回公信？」

▼涉及88會館地下匯兌案的通緝犯林秉文8日凌晨於臉書發文，與國民黨立委徐巧芯對嗆。（圖／翻攝自Facebook／林秉文海海林生）

▲▼涉及88會館地下匯兌案的通緝犯林秉文8日凌晨於臉書發文，與國民黨立委徐巧芯對嗆。（圖／翻攝自Facebook／林秉文海海林生）

▲▼涉及88會館地下匯兌案的通緝犯林秉文8日凌晨於臉書發文，與國民黨立委徐巧芯對嗆。（圖／翻攝自Facebook／林秉文海海林生）

▲▼涉及88會館地下匯兌案的通緝犯林秉文8日凌晨於臉書發文，與國民黨立委徐巧芯對嗆。（圖／翻攝自Facebook／林秉文海海林生）

▲▼涉及88會館地下匯兌案的通緝犯林秉文8日凌晨於臉書發文，與國民黨立委徐巧芯對嗆。（圖／翻攝自Facebook／林秉文海海林生）

▲▼涉及88會館地下匯兌案的通緝犯林秉文8日凌晨於臉書發文，與國民黨立委徐巧芯對嗆。（圖／翻攝自Facebook／林秉文海海林生）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美食YTR爆「3女戰7男大風吹」！　宣導片遭下架
遭罰300萬！　饗賓喊冤：資訊與時間有落差
酒國昆凌慘了！法院認證她坑富商　掰「媽快死了」母：只是胃不好
不到一周　星巴克再推「買一送一」
獨／邱軍肇事後奔修車廠！年底大排隊「1顆螺絲沒拆」就被扣了
誤傳AV《魷魚》　朴成焄哽咽致歉
獨／行車紀錄器「記憶卡消失」　邱軍一句話遭收押
高鐵年終開獎！　總獎金創新高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王世堅反對柯建銘雙罷　不在乎藍罷免總部「認真的立委不會煩惱」

點名大罷免「16立委危險名單」　作家分析藍綠利弊

幕後／國民黨罷免戰陷鷹鴿之爭　定調不介入「靠社會力」動員

離譜！安捷航空教練機認錯機場「誤闖空軍佳山基地」　空軍回應了

反對大罷免　林右昌：總統未滿一年就全面對抗「後續怎麼執政？」

「人不犯我、我不犯人」　朱立倫：國民黨面對罷免備戰而不求戰

綠委嗆「倒閣就好」　黃暐瀚：藍白若自信掌握民意「自然碾壓綠營」

林秉文稱為「處理個人事情」逃亡　吳怡萱酸：沒靠山能有這種待遇？

綠喊大罷免！估恐花8億預算　許宇甄轟：比班班有鮮奶還貴

幕後／江啟臣插手川普就職訪團　也想赴美「有意提前結束立法院會」

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

【拍攝者不救】汪：衣服怎麼卡到牙齒啦～XD

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

老翁開車等紅綠燈突下車　網見他緩慢進後座：阿伯腳麻

王世堅反對柯建銘雙罷　不在乎藍罷免總部「認真的立委不會煩惱」

點名大罷免「16立委危險名單」　作家分析藍綠利弊

幕後／國民黨罷免戰陷鷹鴿之爭　定調不介入「靠社會力」動員

離譜！安捷航空教練機認錯機場「誤闖空軍佳山基地」　空軍回應了

反對大罷免　林右昌：總統未滿一年就全面對抗「後續怎麼執政？」

「人不犯我、我不犯人」　朱立倫：國民黨面對罷免備戰而不求戰

綠委嗆「倒閣就好」　黃暐瀚：藍白若自信掌握民意「自然碾壓綠營」

林秉文稱為「處理個人事情」逃亡　吳怡萱酸：沒靠山能有這種待遇？

綠喊大罷免！估恐花8億預算　許宇甄轟：比班班有鮮奶還貴

幕後／江啟臣插手川普就職訪團　也想赴美「有意提前結束立法院會」

「南台灣最大」誠品第一季試營運！挑高10米的雙層書店延續埕靈魂

誠品生活吳旻潔曝「2024年有望轉盈」　未來年年都會賺錢

王世堅反對柯建銘雙罷　不在乎藍罷免總部「認真的立委不會煩惱」

武士道社長讚《BanG Dream! Ave Mujica》霸權：我已經五刷

桃園春節連假9天長照服務不打烊　撥1966可預約

台南勞局結合工會匯集群愛　傳遞幸福助弱勢好過年

陸鋰儲量成世界第二　從全球佔6%升至16.5%

3女戰7男大風吹！美食網紅被逮竟獲邀拍反詐片　南警超窘急下架

2025開年3韓劇開追！霸道女總裁遇上《我的完美秘書》…2BL劇嗑新CP

九份裡的隱世秘境！爬滿綠藤的廢墟玻璃屋　來份與世隔絕下午茶

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

政治熱門新聞

快訊／饗饗爆食物中毒又違法營業　北市府開罰300萬

被陳佩琪告　許富舜︰師母提告，我無奈承受

分析2026台中市長最新民調　黃揚明曝「藍軍未來隱憂」

台派抵制「大陸地名路」　網笑：青島東路呢

警察年改三讀　所得替代率80％、退警月領7.4萬「比部會次長高」

支持「警消年改」等3修正草案　黃國昌曝民眾黨團態度

游毓蘭氣炸轟民進黨：到底多痛恨警消

謠傳網站驗證「陳玉珍有中國身分證」　事實查核中心給答案了

統派小黨推大咖男星選立委　微信對話曝金援價碼

指國民黨不「惡質」！　傅崐萁：不會如民進黨搞大罷免

退警年改三讀　內政部：恐引發現職人員離退、影響治安工作

修法加嚴才一年！　立法院三讀修正「放寬外役監遴選門檻」

柯建銘預告「大罷免時代」來臨　黃暐瀚曝3標準：危險席次寥寥可數

退警年改三讀　柯建銘「當然提釋憲」：難道會坐以待斃嗎？

更多熱門

相關新聞

陳志銘給京華城資料？陳智菡這樣說

陳志銘給京華城資料？陳智菡這樣說

前民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案遭羈押禁見，檢廉調查發現，曾任柯市府秘書長、現任蔣市府參事的陳志銘，2024年4月28日將京華城資料交給立院民眾黨團主任陳智菡，甚至還在晚上跟柯討論因應對策，被質疑違反行政中立。陳智菡8日回應，當時還沒進入司法偵辦，只是因京華城案被炒作，而對方給的都是網路上公開資料，不存在「串證」。

退警消年改三讀　現職基層警消嘆悲哀：調高所得替代率絕對不合理

退警消年改三讀　現職基層警消嘆悲哀：調高所得替代率絕對不合理

林秉文自稱「不逃避」　徐巧芯：好意思？

林秉文自稱「不逃避」　徐巧芯：好意思？

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

柯文哲回籠戰犯是哪個女人？

柯文哲回籠戰犯是哪個女人？

關鍵字：

民眾黨柯文哲吳怡萱林秉文

讀者迴響

熱門新聞

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」現省864萬

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

愛家月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

台男追到韓美女CEO　交往5月現況曝

苦苓曝友人妻行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

《魷魚遊戲2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」

「饗饗」爆食物中毒！北市衛生局令停業

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？　「司機曝對話內容」

啦啦隊干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」

更多

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面