林秉文潛逃出境竟自稱「不逃避」　徐巧芯嗆：先回來接受審判

▲通緝犯林秉文於臉書發文，自稱會坦然面對。（圖／記者孟育民攝）

記者鄭佩玟／台北報導

百億賭王、「PGTalk」負責人林秉文潛逃出境，遭新北地院發布通緝中。林秉文今（8日）臉書發文發文「那些對我的指責，我並不逃避，也坦然接受…」等語。國民黨立委徐巧芯則直接到該文下方留言，「說不逃避，那你人在哪？棄保潛逃叫做不逃避、坦然接受？先回來接受審判啦！」林又回「面對司法有罪沒罪不是你定的，回去的時間是我自己來訂的！什麼時候輪到你來幫我做主了！」

林秉文涉及八八會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，去年被依幫助詐欺等罪起訴，全案正審理中。未料，今年林秉文經法官四度傳喚，均無故未到庭，新北地院去年底沒收300萬元保釋金及發布通緝。

徐巧芯上週爆料，林秉文與陸委會副主委梁文傑在同一招待所的畫面，未料，林秉文今日突然透過臉書表示，「那些對我的指責，我並不逃避，也坦然接受。」他說，「但對於那些空洞無憑的指控，我並不需要你們的同情，也不屑於反駁。我只希望大家能睜開慧眼，認真判斷事情的真偽。不需要吵，也不需要鬧，時間會證明一切，真相自會浮現。」

徐巧芯怒斥，通緝犯還好意思發臉書，並在林秉文臉書下方留言酸說，「不逃避那人在哪？棄保潛逃叫不逃避、坦然接受？先回來接受審判啦。」