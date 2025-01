辣妹酒駕被抓！嗲聲掀衣「勾引警察」想脫罪　失態畫面全拍下

▲蘇菲亞酒駕被抓到,試圖透過調情脫罪。(圖/翻攝X、薩拉索塔警察局,下同。)



記者吳美依/綜合報導

美國佛州一名22歲辣妹酒駕上路,被警察攔查之後,竟試圖透過「調情」脫身,只見她嗲聲嗲氣地撒嬌,掀起上衣勾引警察,但最終還是失敗了。而她酒後失態,被上銬逮捕的畫面,也全被密錄器拍下。

根據當地媒體WFTV本周曝光的密錄器畫面,本案發生在去年11月17日凌晨2時許。蘇菲亞(Sophia Ross)駕車時,突然在綠燈前停下,並且多次撞上路緣,才會被警察攔下,並且很快承認,剛剛曾在酒吧喝酒。

面臨盤問與酒測,蘇菲亞開始撒嬌兼耍賴,首先宣布「我們要在這裡親熱」,接著多次稱呼員警是「爹地」,嗲聲表示「我願意為你做任何事,爹地。我沒辦法把雙手從你身上拿開」,還央求對方帶自己回家。

Hooters girl in Sarasota, Florida, tried to flirt her way out of a DUI by attempting to make out with cops during a sobriety test.

pic.twitter.com/sPejd6lqIX