辣妹酒駕被抓！嗲聲掀衣「勾引警察」想脫罪　失態畫面全拍下

▲蘇菲亞酒駕被抓到，試圖透過調情脫罪。（圖／翻攝X、薩拉索塔警察局，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州一名22歲辣妹酒駕上路，被警察攔查之後，竟試圖透過「調情」脫身，只見她嗲聲嗲氣地撒嬌，掀起上衣勾引警察，但最終還是失敗了。而她酒後失態，被上銬逮捕的畫面，也全被密錄器拍下。

根據當地媒體WFTV本周曝光的密錄器畫面，本案發生在去年11月17日凌晨2時許。蘇菲亞（Sophia Ross）駕車時，突然在綠燈前停下，並且多次撞上路緣，才會被警察攔下，並且很快承認，剛剛曾在酒吧喝酒。

面臨盤問與酒測，蘇菲亞開始撒嬌兼耍賴，首先宣布「我們要在這裡親熱」，接著多次稱呼員警是「爹地」，嗲聲表示「我願意為你做任何事，爹地。我沒辦法把雙手從你身上拿開」，還央求對方帶自己回家。

Hooters girl in Sarasota, Florida, tried to flirt her way out of a DUI by attempting to make out with cops during a sobriety test.

pic.twitter.com/sPejd6lqIX — Daily Loud (@DailyLoud) January 4, 2025

儘管不斷被拒絕，蘇菲亞依然不死心，甚至一度掀起上衣，露出美式連鎖餐廳Hooters的制服，也就是標誌性的爆乳背心，只為了向員警表示，自己在這裡工作。

發現調情沒用之後，蘇菲亞竟然惱羞成怒，開始嘲諷員警，「兄弟，別他X的像個怪咖！」對方好心提醒，「我們所做的任何事情都會被錄下來，任何人都可能看到。媽媽、爸爸、阿嬤、家人。」她還插嘴，「你覺得我他X的在乎嗎？」

最終，蘇菲亞沒有完成酒測，而是直接被上銬逮捕。她被指控酒後駕車，血液酒精濃度為 0.318，超過法定上限的3倍，但仍拒絕認罪，下一場聽證會預計在當地時間8日舉行。