接受器捐「6個月後罹癌」最終病逝！　醫竟證實：來自捐贈者

▲該名69歲患者在接受器官捐贈後確診癌症，最終病逝。（圖／翻攝自Sonbal et al）



記者王佩翊／編譯

美國一名患者接受器官移植後4個月，肝臟出現意外腫塊，並在6周後確診癌症，經過數個月化療，癌細胞仍擴散至全身，不幸病逝。而醫師最終卻發現，他的癌症來自器官捐贈者，對方生前患有未被確診的癌症。

根據《太陽報》報導，亞利桑那州一名69歲男子在接受器官移植後，卻因此不慎被感染癌症，最終不治。該名病患因患有酒精性肝硬化接受肝臟移植手術。酒精性肝硬化是一種因長期酗酒導致肝臟組織疤痕化的疾病。

報導指出，在進行手術前，醫師並未發現患者體內其他部位有癌症跡象，然而手術後4個月，醫師卻在例行的超音波檢查中，發現他的肝臟出現2個不明腫塊，當時醫師將這些異常判定為不確定性病變。

在檢查的6周後，醫師又發現多處新生腫瘤，數量之多難以計算，最終診斷為一種侵略性極高的「轉移性肺癌」。所謂轉移性癌症，是指癌細胞已從原發部位擴散至身體其他部位。

▲經過檢測確認，癌症來自器官供體，而非患者本人。（示意圖／CFP）



醫師指出，PCR檢測證實，新診斷出來的肝臟轉移癌來自於肝臟供體，而非患者本人，因為「特徵明顯不同」。

醫療團隊指出，器官捐贈者於2019年去世，享年50歲。在捐贈器官之前，並未發現他有任何肺癌或腫瘤病史，因此使得這一項結果更加令人意外。而據了解，醫療團隊在術前檢查時，也沒有發現捐贈者有何異常跡象。

由於癌細胞已擴散，病患無法再次接受肝臟移植，並且需停止使用抑制免疫排斥反應的藥物。儘管他一度接受化療，並顯示出病情穩定的跡象，但後續檢查顯示癌症進一步惡化，最終不敵病魔死亡。

報告指出，類似因器官移植而傳染癌症的案例極其罕見，甚至未有具體的統計數據，僅在文獻中零星記載。負責該病例的醫師表示，這是目前文獻中唯一描述肝臟移植物中出現捐贈者來源肺癌的案例，而該捐贈者生前並未被診斷出任何惡性腫瘤。