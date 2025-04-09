搞錯人了！徐巧芯踢爆外交部有1共諜　照片誤植同名同姓外交官員

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍委徐巧芯今（9日）質詢時踢爆，據說還有一個何姓助理被抓到在刺探帛琉情報，目前也調查當中。國安局長蔡明彥直言，資料是錯誤的。後續其他藍委詢問，蔡也直接回應，「她（徐巧芯）指稱的人是錯的！」外交部長林佳龍下午受訪時表示，應該是錯誤，可能名字很像，但是並非外交部北美司（的同仁）。據了解，外交部北美司確實有一名何姓專委，與徐巧芯爆料涉共諜案者同名同姓，但其職務經歷與徐簡報所展示資訊完全不符，然而徐巧芯仍誤植該何員相片、姓名做為質詢簡報。

稍早，徐巧芯也道歉表示，被調查的「何姓助理」，因為「同名同姓」，因此在質詢時不慎用了錯誤的照片，已立刻撤下，在此向外交部常任文官的何先生道歉；但另外一位非常任文官的何姓助理，才是她所提到的被調查對象，請國安單位盡快查辦。

蔡明彥今赴外交及國防委員會報告並備質詢，徐巧芯質詢時表示，還有一個何姓助涉嫌共諜案被調查，目前都沒有看到這個名字，何姓助理是新境界文化基金會幕僚、外交部北美司專員，有綠營背景也有公務員身分，甚至傳出是吳釗燮秘書，是否屬實？

蔡明彥回應，委員這些資料還是要注意個資問題，有些資料是錯誤的。徐巧芯則駁斥，這是外交部網站跟新境界報告提供，都是上網公開資料，「如果要注意個資，應該要跟這兩個單位溝通，而不是我」，徐補充，這位據說被抓到在刺探帛琉情報，國安局要調查。後續藍委馬文君質詢時批評，「你沒有立場要求立委有個資問題！」蔡明彥則直接回應，「因為她（徐巧芯）指稱的人是錯的！」

對於徐巧芯爆料，林佳龍下午受訪時表示，立法院傳來這個新聞自己也很驚訝，馬上請同仁去查，應該是錯誤，可能名字很像，但是並非外交部北美司（的同仁），所以應該有誤。至於徐巧芯是否有是前確認？林指出，並沒有收到徐巧芯確認身份或徵詢的意見，所以今天知道也是很意外。

而是否對前外交人員涉入共諜案會感到驚訝？林佳龍說，這個案子已在調查中，他會進一步瞭解，但就外交部現在同仁而言，（徐的說法）是有錯的，至於案情如何，國安局也已經對外講，已經在偵查中，不便評論。

據了解，外交部北美司確實有一名何姓專委，與徐巧芯爆料涉共諜案者同名同姓，但其職務經歷與徐簡報所展示資訊完全不符，然而徐巧芯仍誤植該何員相片、姓名做為質詢簡報，且徐稍早也再發出臉書社群痛批何員，且依舊誤植相關資訊。