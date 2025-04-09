　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翻車！徐巧芯踢爆還有1共諜　照片誤植同名同姓外交官員

▲▼還錢於民政策說明會台北市中山、松山場-徐巧芯。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍委徐巧芯今（9日）質詢時踢爆，據說還有一個何姓助理被抓到在刺探帛琉情報，目前也調查當中。國安局長蔡明彥直言，資料是錯誤的。後續其他藍委詢問，蔡也直接回應，「她（徐巧芯）指稱的人是錯的！」外交部長林佳龍下午受訪時表示，應該是錯誤，可能名字很像，但是並非外交部北美司（的同仁）。據了解，外交部北美司確實有一名何姓專委，與徐巧芯爆料涉共諜案者同名同姓，但其職務經歷與徐簡報所展示資訊完全不符，然而徐巧芯仍誤植該何員相片、姓名做為質詢簡報。

稍早，徐巧芯也道歉表示，被調查的「何姓助理」，因為「同名同姓」，因此在質詢時不慎用了錯誤的照片，已立刻撤下，在此向外交部常任文官的何先生道歉；但另外一位非常任文官的何姓助理，才是她所提到的被調查對象，請國安單位盡快查辦。

蔡明彥今赴外交及國防委員會報告並備質詢，徐巧芯質詢時表示，還有一個何姓助涉嫌共諜案被調查，目前都沒有看到這個名字，何姓助理是新境界文化基金會幕僚、外交部北美司專員，有綠營背景也有公務員身分，甚至傳出是吳釗燮秘書，是否屬實？

蔡明彥回應，委員這些資料還是要注意個資問題，有些資料是錯誤的。徐巧芯則駁斥，這是外交部網站跟新境界報告提供，都是上網公開資料，「如果要注意個資，應該要跟這兩個單位溝通，而不是我」，徐補充，這位據說被抓到在刺探帛琉情報，國安局要調查。後續藍委馬文君質詢時批評，「你沒有立場要求立委有個資問題！」蔡明彥則直接回應，「因為她（徐巧芯）指稱的人是錯的！」

對於徐巧芯爆料，林佳龍下午受訪時表示，立法院傳來這個新聞自己也很驚訝，馬上請同仁去查，應該是錯誤，可能名字很像，但是並非外交部北美司（的同仁），所以應該有誤。至於徐巧芯是否有是前確認？林指出，並沒有收到徐巧芯確認身份或徵詢的意見，所以今天知道也是很意外。

而是否對前外交人員涉入共諜案會感到驚訝？林佳龍說，這個案子已在調查中，他會進一步瞭解，但就外交部現在同仁而言，（徐的說法）是有錯的，至於案情如何，國安局也已經對外講，已經在偵查中，不便評論。

據了解，外交部北美司確實有一名何姓專委，與徐巧芯爆料涉共諜案者同名同姓，但其職務經歷與徐簡報所展示資訊完全不符，然而徐巧芯仍誤植該何員相片、姓名做為質詢簡報，且徐稍早也再發出臉書社群痛批何員，且依舊誤植相關資訊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 2 1975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
TikTok「不賣就禁」再延75天　陸商務部痛批美方：強取豪
快訊／陳怡君挫咧等！羈押出來恐串供　士檢今聲請延押
張菲3天蒸發近4千萬！　千張鴻海持股慘跌
創意私房驚見北市警察會員！　超變態偷拍手法曝
搞錯人了！徐巧芯踢爆還有1共諜　照片誤植同名同姓外交官員
尪被曼谷大樓壓死！緬甸女徒步4天跨國領屍　才發現亡夫早外遇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨公布地方黨部主委名單　北市周榆修暫代、苗栗賴香伶兼任

總統府：藍委自證提案刪預算！還用刪除未遂來掩飾　遺憾都難逃通刪

搞錯人了！徐巧芯踢爆外交部有1共諜　照片誤植同名同姓外交官員

超徵5283億全用在企業紓困？　張善政「金額未定」：重點是別壓縮預算

蔣萬安、侯友宜、張善政明赴行政院會　反映地方產業心聲

「要求陸配補喪失原籍證明」移民署認思慮不周　民眾黨團要求檢討

關稅風暴來襲！工具機重鎮挫咧等　盧秀燕：630億元產值受影響

盼賴清德「別濫用對等零關稅」　張善政憂：非輸美產業恐受影響

多起綠黨工涉共諜案　民進黨研議一招防範

快訊／確定了！瞄準2026藍白合　彰化政2代接民眾黨主委　

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

【誰也不讓誰】2車匯入匝道併排行駛險釀碰撞

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

民眾黨公布地方黨部主委名單　北市周榆修暫代、苗栗賴香伶兼任

總統府：藍委自證提案刪預算！還用刪除未遂來掩飾　遺憾都難逃通刪

搞錯人了！徐巧芯踢爆外交部有1共諜　照片誤植同名同姓外交官員

超徵5283億全用在企業紓困？　張善政「金額未定」：重點是別壓縮預算

蔣萬安、侯友宜、張善政明赴行政院會　反映地方產業心聲

「要求陸配補喪失原籍證明」移民署認思慮不周　民眾黨團要求檢討

關稅風暴來襲！工具機重鎮挫咧等　盧秀燕：630億元產值受影響

盼賴清德「別濫用對等零關稅」　張善政憂：非輸美產業恐受影響

多起綠黨工涉共諜案　民進黨研議一招防範

快訊／確定了！瞄準2026藍白合　彰化政2代接民眾黨主委　

西野七瀨破天荒「唱了對手AKB48的歌」！　原因曝光...男星認冒冷汗

民眾黨公布地方黨部主委名單　北市周榆修暫代、苗栗賴香伶兼任

吳克群悲遇「2重大打擊」！　崩潰躲樓梯間爆哭：痛不欲生

中痛批美「錯上加錯！」　萬字白皮書仍留空間：平等對話合作共贏

初對決老同學張育成　朱承洋笑出來：他真的變超壯

剴剴案首開庭「保母姊妹拒認罪」　吳淡如點名轟：輕判等於承認合法

總統府：藍委自證提案刪預算！還用刪除未遂來掩飾　遺憾都難逃通刪

快訊／議員陳怡君挫咧等！涉貪羈押出來恐串供　士檢今聲請延押

公屋鐵門被綁「神祕黑繩」　港男發文求助：我想平安過日子

台南社造有成：我們這一「佳」　建構青年交流平台編起少年ㄟ青春夢

火是她點的！北市大同區平房火警　遭燒傷女子與口角男子都送辦

政治熱門新聞

快訊／總統府怒列資料：赴美談判旅費、扶持產業預算　被藍白凍刪了！

傳彰化藍營政二代將接民眾黨主委　國民黨部說話了

賴清德：投資「脫中入北」得以布局全球　利用地緣政治變動轉危為安

即／確定了！彰化政2代接民眾黨主委　

賴清德指5策略布局「已獲美方善意評價」　掌握變動發展台灣

民進黨否認癱瘓國會　酸國民黨可暴力清場

快訊／北捷啟動慢速巡軌

總統府稱赴美談判旅費遭凍刪　黃揚明轟：只剩把鍋推給在野這招

LIVE／美對台對等關稅今生效！　基北北桃4首長合體共商對策

「賴清德零關稅屁話」　蔡正元揭2大重點：開放陸客免簽

基北北桃聯合聲明曝光！　規劃減費減租、辦美商品採購會

美媒爆台灣砸590萬拉攏蓬佩奧翻車是假的！　AFCL查源頭是假網站

趙少康喊停止對美投資、爭取中國市場　綠委：要陪中國被課104%？

李國基4度酒駕拒測　遭罰72萬未繳

更多熱門

相關新聞

多起綠黨工涉共諜案　民進黨研議一招防範

多起綠黨工涉共諜案　民進黨研議一招防範

共諜案連環爆，近期傳出綠委助理、民進黨黨工都涉入，引起外界關注。據轉述，綠委王定宇今（9日）在民進黨中常會指出，黨工被賄賂金額甚至超過軍官，必須慎防，由於黨工遭滲透原因包含經濟困難等等，民進黨主席賴清德也拋出成立黨內基金，請秘書長林右昌研議黨工救助方案。

徐巧芯質詢問「我是不是共諜」　許淑華批：浪費稅金

徐巧芯質詢問「我是不是共諜」　許淑華批：浪費稅金

總統府稱赴美談判旅費遭凍刪　黃揚明轟：只剩把鍋推給在野這招

總統府稱赴美談判旅費遭凍刪　黃揚明轟：只剩把鍋推給在野這招

總統府批刪扶植產業預算　陳玉珍打臉了

總統府批刪扶植產業預算　陳玉珍打臉了

104％關稅「奉陪到底」 陸外交部：想對話談判就拿出平等互惠的態度

104％關稅「奉陪到底」 陸外交部：想對話談判就拿出平等互惠的態度

關鍵字：

國民黨共諜案外交部徐巧芯國安局林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

川普提台積電：不來美國建廠課100%關稅

川普「對等關稅」生效　對台影響一次看

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商

「全聯先生」消失2年多…近照曝光帥成這樣

正妹實習醫捷運斷片！慘被7旬翁溫泉旅館性侵

快訊／國家警報響！發生有感地震　台北感受搖晃

7度性侵大哥16歲孫女　假名醫遭黑幫追殺

快訊／總統府怒列資料：赴美談判旅費、扶持產業預算　被藍白凍刪了！

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

新光三越氣爆原因大逆轉　瓦斯總開關沒關

上膛實彈舉T91步槍瞄準長官　中士被起訴

他負120萬快掛了！苦主「被1檔害慘」：賠100多萬

快訊／9:53宜蘭蘇澳規模5.8地震　最大震度4級

玖壹壹師弟持毒＋販毒遭收押　經紀公司強硬回應

6.4萬股民注意！2檔交不出財報　最快11／18淪壁紙

更多

最夯影音

更多

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面