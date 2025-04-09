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台南社造有成：我們這一「佳」　建構青年交流平台編起少年ㄟ青春夢

▲台南市佳里區公所，從2011年就投入社造，帶著社區邊學邊做，全區24個社區就有20個曾參與社造計畫，13年的社造成果可在佳里區公所網頁或臉書粉專走讀佳里之美。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市佳里區公所，從2011年就投入社造，帶著社區邊學邊做，全區24個社區就有20個曾參與社造計畫，13年的社造成果可在佳里區公所網頁或臉書粉專走讀佳里之美。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市佳里區公所，從2011年就投入社造，全區24個社區就有20個曾參與社造計畫；接著更進一步申請進階社造計畫，成為溪北地區首推審議社造的地區；這幾年以深入在地、建構青年社造交流平台為主軸，藉由影片拍攝、旅遊專書出版，讓國人發現佳里的美好，13年的社造成果，可在佳里區公所網頁或臉書粉專走讀佳里之美。

▲台南市佳里區公所，從2011年就投入社造，帶著社區邊學邊做，全區24個社區就有20個曾參與社造計畫，13年的社造成果可在佳里區公所網頁或臉書粉專走讀佳里之美。（圖／記者林東良翻攝，下同）

佳里舊稱蕭壠社，是溪北沿海地區開發較早的地區，更是平埔族人的聚集地，隨後歷經明清、日治文化、以及鹽分地帶文學的洗禮，造就出佳里區多元文化與人文涵養；而在2011年台南市文化局推出「台南市社區營造計畫」時，佳里區公所率領轄區內漳洲、六安、延平、子龍等社區齊聲響應，首推「深耕文化、文化生根」計畫，辦理多場研習課程、跨區觀摩互訪等活動，一邊推廣社造理念、建構佳里區社區文化地圖；一方面盤點轄區內的在地特色產物，像是牛蒡、甘蔗、玉米、鹿肉等，藉由在地餐桌辦理，喚起社區居民愛鄉意識、鼓勵居民參與社區事、提升社區生活層次。

▲台南市佳里區公所，從2011年就投入社造，帶著社區邊學邊做，全區24個社區就有20個曾參與社造計畫，13年的社造成果可在佳里區公所網頁或臉書粉專走讀佳里之美。（圖／記者林東良翻攝，下同）

接著台南市自2016年開始鼓勵公所推動公民審議社造，佳里區公所於2017年至2019年進一步申請進階型社造計畫，透過公所辦理的審議社造提案說明會、願景工作坊、共識會議、公民大會、提案工作坊等，讓社區民眾發掘到青年人口外移、文化傳承等議題；2020年到2024年佳里區公所重新調整社造計畫的腳步，並以【青年回佳】為目標，期許透過在地青年社造平台的建構、緊扣深度家鄉文化體驗的議題，讓青世代能感受到家鄉的美好。

因此，佳里區公所在2022年推出【來佳????迌】的社區影片，把每個社區的景物、特色，用青少年最擅長、熟悉的方式與之接軌；隨著台南400的到來，各地掀起來台南的旅遊熱，佳里區公所趁勢在2023年推出一本【來佳????迌】的旅遊專書，一口氣推出4條旅遊路線，分別是：以農村食農教育為主的眷戀農村心體驗、以親子兒童遊樂場為主題的親子一同來踏青、探訪民俗竹技藝的文化與藝術之旅、以及走入尋常百姓日常的生活巷弄尋寶趣；每到周末假日，不少家長帶著小朋友跟著旅遊專書，一起來深入佳里，感受每一條路線帶來的驚喜體驗。

▲台南市佳里區公所，從2011年就投入社造，帶著社區邊學邊做，全區24個社區就有20個曾參與社造計畫，13年的社造成果可在佳里區公所網頁或臉書粉專走讀佳里之美。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2025年佳里區公所以建置青年社造基地為目標，推出「台南400，青年攏來佳」計畫，並以拍攝【回留佳里】訪談影片，網羅漳洲社區的社造富二代蘇亭安、三日工作室的陳榕笙作家和高菀苓老師、日光內海蔣素儀執行長、啾咖哩老闆邱漢德、旅人牧場老闆孫維芬、彭雲南與黃毓斌、以及眷鳥好食訂製所老闆楊凱鈞，他們有些是接手家業、有些是退休返鄉、有些是倦鳥歸巢；不約而同回到這個溫暖又富有人情味的故鄉，展開一場場青春冒險的創業旅程。

▲台南市佳里區公所，從2011年就投入社造，帶著社區邊學邊做，全區24個社區就有20個曾參與社造計畫，13年的社造成果可在佳里區公所網頁或臉書粉專走讀佳里之美。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，台灣社區營造一路走過31個年頭，區級社造的模範生如佳里區公所歷年來熱心推廣社造，轄區內共有24個社區或協會，曾參與社區營造計畫的單位就有20個，參與率相當高；這幾年的社造目標放在青世代，增加參與社造的年齡層與創新議題。這部【回留佳里】的呈現只是一個開端，他們會持續壯大這個青年社造基地，讓返鄉的青年，持續編織著青春夢、在佳里繼續編寫屬於他們的在地故事。

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