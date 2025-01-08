好萊塢「御用拍片高中」陷火海！洛杉磯野火狂燒　災難畫面瘋傳

▲多部好萊塢影視作品取景地點「帕利塞德恰特高中」陷入火海。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國加州洛杉磯高級住宅區「太平洋帕利塞德」（Pacific Palisades）7日發生大規模野火，造成大量房屋損毀、交通堵塞，濃濃煙霧籠罩之下，至少3萬人被迫撤離。其中，多部好萊塢影視作品取景地點、知名的「帕利塞德恰特高中」也陷入一片火海，宛如災難電影的畫面，在社群媒體上流傳。

根據現場畫面，「帕利塞德恰特高中」（Palisades Charter High School）的校園與房舍，已經佈滿橘紅色火焰，還有濃濃黑煙不斷竄出，火勢之大，即使從地勢較高處遙遙望過去，依然相當怵目驚心。

The Palisades Charter High School was engulfed by flames as firefighters continue to battle a brush fire that exploded in size amid powerful winds in northwest Los Angeles.



So far, at least 30,000 residents in the community of Pacific Palisades have evacuated.… pic.twitter.com/g0XQXSnx8R — CBS News (@CBSNews) January 8, 2025

洛杉磯聯合學區董事會成員梅爾文（Nick Melvoin）7日晚間向CNN證實，火勢席捲聖莫尼卡（Santa Monica）的山區及沿岸社區，也摧毀了「帕利塞德恰特高中」及附近小學。

梅爾文說，這所高中「目前被火焰吞噬了」，而消防員正在「英勇地努力保護主要建築物」，但許多體育設施、包括棒球與網球場，還有一些單層校舍都被摧毀了，幸好目前學生還在放寒假，因此校內並沒有在上課。不過，附近小學也著火了，「我們只是非常震驚……我也是在這些球場上踢著足球長大的，我們非常震驚。」

許多人可能覺得這所學校看起來眼熟，或者聽起來很耳熟，因為它是多部好萊塢熱門影視作品的拍攝地點，包括MTV電視劇「少年狼」（Teen Wolf）、1976年恐怖電影「魔女嘉莉」（Carrie）、2003年喜劇電影「辣媽辣妹」（Freaky Friday）等。

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