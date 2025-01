好萊塢「御用拍片高中」陷火海！洛杉磯野火狂燒　災難畫面瘋傳

▲多部好萊塢影視作品取景地點「帕利塞德恰特高中」陷入火海。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

美國加州洛杉磯高級住宅區「太平洋帕利塞德」(Pacific Palisades)7日發生大規模野火,造成大量房屋損毀、交通堵塞,濃濃煙霧籠罩之下,至少3萬人被迫撤離。其中,多部好萊塢影視作品取景地點、知名的「帕利塞德恰特高中」也陷入一片火海,宛如災難電影的畫面,在社群媒體上流傳。

根據現場畫面,「帕利塞德恰特高中」(Palisades Charter High School)的校園與房舍,已經佈滿橘紅色火焰,還有濃濃黑煙不斷竄出,火勢之大,即使從地勢較高處遙遙望過去,依然相當怵目驚心。

The Palisades Charter High School was engulfed by flames as firefighters continue to battle a brush fire that exploded in size amid powerful winds in northwest Los Angeles.



So far, at least 30,000 residents in the community of Pacific Palisades have evacuated.… pic.twitter.com/g0XQXSnx8R