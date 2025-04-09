士林轎車暴衝片！駕駛誤踩油門一路撞　橫掃汽機車撞歪柱子

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區今（9日）下午驚傳一起離奇車禍，45歲簡姓男子駕駛自小客車駛入葫蘆街，準備停車卸貨時，疑似一時操作不慎，竟誤踩油門暴衝，先猛力撞倒前方機車，52歲李姓騎士應聲倒地，整輛車失控暴衝撞上民宅外牆，並波及數台汽、機車，現場一片狼籍。雙方經實施酒測，均無飲酒情事，肇事原因釐清中。

▲北市士林區1名汽車駕駛疑誤踩油門狂掃民宅。（圖／記者黃宥寧翻攝）

簡男於今日下午2時11分許駕駛白色自小客車，原欲在葫蘆街路邊臨停卸貨，未料疑似誤將煞車踩成油門，車輛失控暴衝，直接撞上前方一輛機車，李姓騎士當場遭撞倒地。肇事車輛隨後一路橫掃，擦撞路旁多輛停放汽機車，最後撞上對街民宅外牆，撞擊力道猛烈，導致民宅前方柱子傾斜，多輛機車倒地，現場一片狼藉。

監視器畫面顯示，白色轎車突如野馬脫韁般猛力向前衝，瞬間將李男騎乘的機車撞倒，李男當場重摔在地、火速爬起閃躲，一旁路人見狀驚呼閃避。車輛則繼續擦撞周邊車輛，宛如保齡球撞瓶，最終收尾撞進民宅才停下。

▲簡姓男子駕駛汽車，疑誤踩油門導致車輛失控一路擦撞路邊汽機車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方接獲報案後迅速趕抵，隨即拉起封鎖線進行交通管制，並對雙方駕駛實施酒測，結果均無飲酒情形。李姓騎士雖身受輕傷，所幸意識清楚，由救護人員送往新光醫院治療。

肇事車輛則由拖吊車排除，經環保局清理後，目前路段已恢復通行。至於詳細肇事原因，仍待警方進一步釐清釐責。

士林分局提醒，駕駛人行車前務必檢查車況，確保油門與煞車功能正常；尤其在無號誌巷道應放慢車速、小心駕駛，以免一時失誤釀成憾事。